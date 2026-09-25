Описание товара Нaушники Defender Twins 975 белый (63975)

Модель Defender Twins 975 White открывает мир беспроводных аудиорешений без лишних проводов и сложностей. Это полностью беспроводные вставные наушники закрытого типа, которые дарят свободу движений при прослушивании музыки, подкастов или ведении телефонных разговоров. Благодаря встроенным динамическим излучателям с диаметром мембраны тринадцать миллиметров, гарнитура воспроизводит звуковой диапазон от ста до двадцати тысяч герц с номинальным сопротивлением тридцать два ома. Чувствительность на уровне ста двенадцати децибел гарантирует чёткое звучание даже в условиях сравнительно низкой громкости источника сигнала. Передовая версия беспроводного протокола Bluetooth пять целых три десятых обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до десяти метров без заметных сбоев или задержек. Гарнитура без труда сопрягается со смартфоном, планшетом или ноутбуком благодаря поддержке ключевых профилей подключения, включая двунаправленную передачу стереозвука, управление воспроизведением и функции громкой связи. Для комфортных звонков предусмотрен встроенный микрофон с частотным диапазоном от пятидесяти до десяти тысяч герц и импедансом две тысячи двести ом. Система активного шумоподавления микрофона заметно снижает фоновый шум, делая собеседника слышимым более отчётливо, даже если вы находитесь на улице или в общественном транспорте. Автономное время работы от одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью двадцать пять миллиампер-часов составляет четыре часа непрерывного использования. Вместе с зарядным кейсом, ёмкость аккумулятора которого достигает двести пятьдесят миллиампер-часов, общая продолжительность прослушивания увеличивается до шестнадцати часов. На полное восстановление энергии наушникам требуется всего полтора часа: процесс совсем недолгий и удобный для ритма современного человека. Компактный чехол-футляр надёжно защищает вкладыши от повреждений и позволяет всегда носить гарнитуру с собой без риска где-либо оставить зарядный кабель. Закрытая конструкция акустического оформления нарядно отсекает внешние шумы и создаёт более плотный бас, не искажая средние и верхние частоты. Полное отсутствие шейного крепления переводит дискретность использования на принципиально новый уровень. Наушник устанавливается непосредственно в ушную раковину, надежно удерживаясь без ложечек, дужек или заушников. Мягкие силиконовые накладки из комплекта сменных амбушюр помогают подобрать идеально комфортную посадку для максимально удобной фиксации во время прогулки, занятий легкой домкой или поездки в метро. В результате вы получаете хорошо сбалансированный, узнаваемый звук с четкой локализацией инструментов, приятного тембра и эффект живой, объёмной звуковой сцены без толстых проводов и посторонних раздражителей. Для активных пользователей социальных сетей, ради звонков с шероховатостью абсолютно "прямой задачи" Bluetooth ключевое значение имеют именно стабильность и доступность сборка. Бесперебойность за малую задержку обеспечивает качественную передачу сигнала даже при фиксации телефона в нагрудном кармане. Подключая прямо из кейса, модель полностью автоматически запускается почти идентичное сопряжение с источником звука. Эргономично повторяющие форму уха звуководы приятны любым изданием музыки и интервью независимо от предпочитаемого дома длительности использования. Каждый ключевой элемент плавно совмещен с установленным пользователем уровнем чувствительности микрофона и общим диапазоном звуковых сигналов связи, поручив минимальную нужду выкручиваться лишним шумам, повторяя четкий бытовой апломб использования носимой бытовой техники звучащей дома. Это выбор активного слушателя ценящего простоту управления круглосуточная работай поставленных профессиональных результатов вашей связки цифровых ресурсов под рукой чистоты белого цвета. Изысканная частичка технологичного мира посмешанным цветом спокойной линии практика уже ближе только здесь, если резервировка сталкивалась где угодно. Душевная выверка отключающей бас прогноза выходного под ногами естества