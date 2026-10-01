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Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый купить с доставкой в Москве
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Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый

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Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый - фото 1
Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый - фото 2
Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый - фото 1
  • Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый - фото 2
  • Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250292
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
310

Описание товара Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый

Наушники Defender – идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и функциональность. Эти стильные накладные наушники, доступные в классических белом и черном цветах, обеспечивают свободу движения благодаря беспроводному подключению через Bluetooth. Оцените удобство использования с наличием встроенного микрофона для общения без лишних усилий. Уникальная складная конструкция наушников делает их портативными и простыми в хранении, а отсоединяемый кабель с разъемом jack 3.5 mm позволяет подключиться напрямую к устройствам, когда это необходимо. Надежная сборка из Китая гарантирует долговечность и комфорт в использовании, что делает наушники Defender идеальным выбором для ежедневного прослушивания любимой музыки или подкастов.

Отзывы о товаре Наушники Defender FreeMotion B525 черный+белый




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Defender – идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и функциональность. Эти стильные накладные наушники, доступные в классических белом и черном цветах, обеспечивают свободу движения благодаря беспроводному подключению через Bluetooth. Оцените удобство использования с наличием встроенного микрофона для общения без лишних усилий. Уникальная складная конструкция наушников делает их портативными и простыми в хранении, а отсоединяемый кабель с разъемом jack 3.5 mm позволяет подключиться напрямую к устройствам, когда это необходимо. Надежная сборка из Китая гарантирует долговечность и комфорт в использовании, что делает наушники Defender идеальным выбором для ежедневного прослушивания любимой музыки или подкастов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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