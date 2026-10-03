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Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink купить с доставкой в Москве
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Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink

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Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 290595
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х6х3
Вес, г.
180

Описание товара Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink

Наушники Panasonic RP-TCM115GCP pink - отличный выбор и будет достойной покупкой.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
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Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Panasonic RP-TCM115GCP pink - отличный выбор и будет достойной покупкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink – стоимость товара 790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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