Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 290595
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х6х3
Вес, г.
180
Описание товара Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink
Наушники Panasonic RP-TCM115GCP pink - отличный выбор и будет достойной покупкой.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Logitech H110 темно-серый (981-000472)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon 750U USB черный
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитНаушники SVEN AP-860MV (SV-0410860)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитНаушники Defender Freemotion B552 (63552) Black
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитНаушники Logitech H111 серый (981-000593)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-8i черный
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитНаушники Panasonic RP-HT010GU-H серый
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 серый+белый
-
В наличииЦена 890 руб. 1 033 руб.223 руб. в СплитНаушники Smartbuy i8S, автоконтент (SBH-3033)/56
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-8
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-7P
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНаушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Наушники Panasonic RP-TCM115GCP pink - отличный выбор и будет достойной покупкой.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink – стоимость товара 790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink