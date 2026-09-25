Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480)

Гарнитура Defender FreeMotion B480 Black — это идеальное сочетание стиля, удобства и передовых технологий. Эта беспроводная гарнитура с возможностью проводного подключения станет вашим надежным спутником в повседневной жизни, будь то прослушивание музыки, онлайн-встречи или звонки. Ее универсальность и продуманный дизайн делают ее отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Defender FreeMotion B480 оснащена динамическими излучателями диаметром 40 мм, которые обеспечивают чистый и насыщенный звук с детальной проработкой низких, средних и высоких частот. Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники эффективно изолируют внешние шумы, позволяя вам полностью погрузиться в музыку или разговор. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц охватывает весь спектр звуков, гарантируя точное и выразительное звучание. Гарнитура поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth 5.3, что обеспечивает стабильный сигнал в радиусе до 10 метров. Высокая скорость передачи данных и совместимость с профилями A2DP, AVRCP, HFP и HSP гарантируют отличное качество связи и удобное управление воспроизведением. Если аккумулятор разрядится, вы всегда можете подключить гарнитуру через mini jack 3.5 мм и продолжить использование без пауз. Складная конструкция делает наушники удобными для транспортировки — их можно легко сложить и убрать в сумку или рюкзак. Оголовье с мягкими амбушюрами обеспечивает комфорт даже при длительном ношении, а эргономичная форма позволяет гарнитуре плотно прилегать к голове, не создавая излишнего давления. Встроенный всенаправленный микрофон с чувствительностью -38 дБ и частотным диапазоном 100–16000 Гц обеспечивает четкую передачу голоса, что особенно важно во время звонков или онлайн-конференций. Функции управления разговором и воспроизведением позволяют отвечать на звонки, переключать треки и регулировать громкость одним касанием. Гарнитура оснащена мощным аккумулятором емкостью 200 мА·ч, которого хватает на 14 часов непрерывной работы. Всего 2 часа зарядки через современный разъем USB Type-C — и вы снова готовы к использованию. Дополнительным преимуществом является слот для карты MicroSD, который позволяет слушать музыку напрямую с накопителя без подключения к другим устройствам. Defender FreeMotion B480 выполнена в строгом черном цвете, который подойдет к любому стилю. Это не просто гарнитура, а многофункциональное устройство, сочетающее в себе превосходное звучание, удобство и современные технологии. С ней ваша музыка, звонки и онлайн-общение станут еще комфортнее и качественнее.