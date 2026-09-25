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Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480) купить с доставкой в Москве
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Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480)

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Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480) - фото 2
Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480) - фото 3
Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
накладные
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480) - фото 1
  • Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480) - фото 2
  • Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480) - фото 3
  • Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742867
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
накладные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Нaушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
14
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B480 черные (63480)

Гарнитура Defender FreeMotion B480 Black — это идеальное сочетание стиля, удобства и передовых технологий. Эта беспроводная гарнитура с возможностью проводного подключения станет вашим надежным спутником в повседневной жизни, будь то прослушивание музыки, онлайн-встречи или звонки. Ее универсальность и продуманный дизайн делают ее отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Defender FreeMotion B480 оснащена динамическими излучателями диаметром 40 мм, которые обеспечивают чистый и насыщенный звук с детальной проработкой низких, средних и высоких частот. Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники эффективно изолируют внешние шумы, позволяя вам полностью погрузиться в музыку или разговор. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц охватывает весь спектр звуков, гарантируя точное и выразительное звучание. Гарнитура поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth 5.3, что обеспечивает стабильный сигнал в радиусе до 10 метров. Высокая скорость передачи данных и совместимость с профилями A2DP, AVRCP, HFP и HSP гарантируют отличное качество связи и удобное управление воспроизведением. Если аккумулятор разрядится, вы всегда можете подключить гарнитуру через mini jack 3.5 мм и продолжить использование без пауз. Складная конструкция делает наушники удобными для транспортировки — их можно легко сложить и убрать в сумку или рюкзак. Оголовье с мягкими амбушюрами обеспечивает комфорт даже при длительном ношении, а эргономичная форма позволяет гарнитуре плотно прилегать к голове, не создавая излишнего давления. Встроенный всенаправленный микрофон с чувствительностью -38 дБ и частотным диапазоном 100–16000 Гц обеспечивает четкую передачу голоса, что особенно важно во время звонков или онлайн-конференций. Функции управления разговором и воспроизведением позволяют отвечать на звонки, переключать треки и регулировать громкость одним касанием. Гарнитура оснащена мощным аккумулятором емкостью 200 мА·ч, которого хватает на 14 часов непрерывной работы. Всего 2 часа зарядки через современный разъем USB Type-C — и вы снова готовы к использованию. Дополнительным преимуществом является слот для карты MicroSD, который позволяет слушать музыку напрямую с накопителя без подключения к другим устройствам. Defender FreeMotion B480 выполнена в строгом черном цвете, который подойдет к любому стилю. Это не просто гарнитура, а многофункциональное устройство, сочетающее в себе превосходное звучание, удобство и современные технологии. С ней ваша музыка, звонки и онлайн-общение станут еще комфортнее и качественнее.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
накладные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Нaушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
14
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Гарнитура Defender FreeMotion B480 Black — это идеальное сочетание стиля, удобства и передовых технологий. Эта беспроводная гарнитура с возможностью проводного подключения станет вашим надежным спутником в повседневной жизни, будь то прослушивание музыки, онлайн-встречи или звонки. Ее универсальность и продуманный дизайн делают ее отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Defender FreeMotion B480 оснащена динамическими излучателями диаметром 40 мм, которые обеспечивают чистый и насыщенный звук с детальной проработкой низких, средних и высоких частот. Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники эффективно изолируют внешние шумы, позволяя вам полностью погрузиться в музыку или разговор. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц охватывает весь спектр звуков, гарантируя точное и выразительное звучание. Гарнитура поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth 5.3, что обеспечивает стабильный сигнал в радиусе до 10 метров. Высокая скорость передачи данных и совместимость с профилями A2DP, AVRCP, HFP и HSP гарантируют отличное качество связи и удобное управление воспроизведением. Если аккумулятор разрядится, вы всегда можете подключить гарнитуру через mini jack 3.5 мм и продолжить использование без пауз. Складная конструкция делает наушники удобными для транспортировки — их можно легко сложить и убрать в сумку или рюкзак. Оголовье с мягкими амбушюрами обеспечивает комфорт даже при длительном ношении, а эргономичная форма позволяет гарнитуре плотно прилегать к голове, не создавая излишнего давления. Встроенный всенаправленный микрофон с чувствительностью -38 дБ и частотным диапазоном 100–16000 Гц обеспечивает четкую передачу голоса, что особенно важно во время звонков или онлайн-конференций. Функции управления разговором и воспроизведением позволяют отвечать на звонки, переключать треки и регулировать громкость одним касанием. Гарнитура оснащена мощным аккумулятором емкостью 200 мА·ч, которого хватает на 14 часов непрерывной работы. Всего 2 часа зарядки через современный разъем USB Type-C — и вы снова готовы к использованию. Дополнительным преимуществом является слот для карты MicroSD, который позволяет слушать музыку напрямую с накопителя без подключения к другим устройствам. Defender FreeMotion B480 выполнена в строгом черном цвете, который подойдет к любому стилю. Это не просто гарнитура, а многофункциональное устройство, сочетающее в себе превосходное звучание, удобство и современные технологии. С ней ваша музыка, звонки и онлайн-общение станут еще комфортнее и качественнее.


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