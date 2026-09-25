Нaушники Defender Twins 985 черные (63985)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Нaушники Defender Twins 985 черные (63985)
Беспроводные наушники Defender в стильном чёрном корпусе — удобный формат TWS без лишних проводов между наушниками. Внутриканальная конструкция помогает сосредоточиться на звуке, а система активного шумоподавления снижает влияние окружающего шума. Bluetooth-подключение обеспечивает свободу движений, а встроенный микрофон позволяет использовать наушники для общения. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а с зарядным кейсом автономность достигает 30 часов — удобно для повседневного использования в течение дня. Чехол заряжается проводным способом через USB Type-C. Сопротивление 32 Ом. Универсальный вариант для тех, кому нужны компактные беспроводные наушники Defender с микрофоном, активным шумоподавлением и продолжительной работой.
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