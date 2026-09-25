Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)
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Характеристики
Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)
Представьте себе гарнитуру, которая идеально подстраивается под ваш ритм жизни, стирая границы между миром музыки и общением. Defender FreeMotion B640 в элегантном бежевом исполнении — это ваш универсальный аудиоспутник, созданный для максимальной свободы и высокого качества звука. Модель сочетает в себе современный лаконичный дизайн и передовые беспроводные технологии, чтобы вы могли наслаждаться любимым контентом без компромиссов, где бы вы ни находились. Благодаря двум режимам подключения — по Bluetooth 5.3 и через провод — вы получаете полный контроль над своим звуком. Мощный аккумулятор емкостью 200 мА*ч обеспечивает до 22 часов непрерывной работы, чего с лихвой хватит на несколько дней активного использования без подзарядки. А современный разъем USB Type-C делает процесс зарядки быстрым и удобным. Свобода от розетки становится новой реальностью. Сердцем гарнитуры являются полноразмерные закрытые акустические излучатели с диаметром мембраны 40 мм. Динамические драйверы с впечатляющей чувствительностью 105 дБ и широким частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц гарантируют глубокий, насыщенный и детализированный звук. Вы почувствуете мощный бас, четкие средние частоты и чистые высокие ноты. Закрытая конструкция эффективно изолирует вас от фонового шума, позволяя полностью погрузиться в музыку, подкаст или аудиокнигу, не отвлекаясь на происходящее вокруг. Эта модель создана не только для приема, но и для передачи. Встроенный всенаправленный микрофон с частотным диапазоном 50–10000 Гц обеспечивает crystal-clear качество вашей речи. Ваши собеседники будут слышать вас идеально четко, без помех и эха, будь вы в шумном офисе или на оживленной улице. Управлять звонками и медиапотоком невероятно просто — все необходимые кнопки вынесены на корпус наушников. Эргономика и мобильность продуманы до мелочей. Складная конструкция и легкое оголовье делают наушники компактными для переноски и комфортными для длительного ношения. Отсоединяемый кабель с односторонним подключением и радиус беспроводного действия до 10 метров предоставляют вам полную свободу движений. Defender FreeMotion B640 — это безупречный симбиоз стиля, функциональности и технологий, ваш идеальный выбор для работы, путешествий и отдыха.
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