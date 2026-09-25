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Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642) купить с доставкой в Москве
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Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)

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Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642) - фото 1
Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642) - фото 2
Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
накладные
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642) - фото 1
  • Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642) - фото 2
  • Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742868
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
накладные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Нaушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)

Представьте себе гарнитуру, которая идеально подстраивается под ваш ритм жизни, стирая границы между миром музыки и общением. Defender FreeMotion B640 в элегантном бежевом исполнении — это ваш универсальный аудиоспутник, созданный для максимальной свободы и высокого качества звука. Модель сочетает в себе современный лаконичный дизайн и передовые беспроводные технологии, чтобы вы могли наслаждаться любимым контентом без компромиссов, где бы вы ни находились. Благодаря двум режимам подключения — по Bluetooth 5.3 и через провод — вы получаете полный контроль над своим звуком. Мощный аккумулятор емкостью 200 мА*ч обеспечивает до 22 часов непрерывной работы, чего с лихвой хватит на несколько дней активного использования без подзарядки. А современный разъем USB Type-C делает процесс зарядки быстрым и удобным. Свобода от розетки становится новой реальностью. Сердцем гарнитуры являются полноразмерные закрытые акустические излучатели с диаметром мембраны 40 мм. Динамические драйверы с впечатляющей чувствительностью 105 дБ и широким частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц гарантируют глубокий, насыщенный и детализированный звук. Вы почувствуете мощный бас, четкие средние частоты и чистые высокие ноты. Закрытая конструкция эффективно изолирует вас от фонового шума, позволяя полностью погрузиться в музыку, подкаст или аудиокнигу, не отвлекаясь на происходящее вокруг. Эта модель создана не только для приема, но и для передачи. Встроенный всенаправленный микрофон с частотным диапазоном 50–10000 Гц обеспечивает crystal-clear качество вашей речи. Ваши собеседники будут слышать вас идеально четко, без помех и эха, будь вы в шумном офисе или на оживленной улице. Управлять звонками и медиапотоком невероятно просто — все необходимые кнопки вынесены на корпус наушников. Эргономика и мобильность продуманы до мелочей. Складная конструкция и легкое оголовье делают наушники компактными для переноски и комфортными для длительного ношения. Отсоединяемый кабель с односторонним подключением и радиус беспроводного действия до 10 метров предоставляют вам полную свободу движений. Defender FreeMotion B640 — это безупречный симбиоз стиля, функциональности и технологий, ваш идеальный выбор для работы, путешествий и отдыха.

Отзывы о товаре Нaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
накладные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Нaушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе гарнитуру, которая идеально подстраивается под ваш ритм жизни, стирая границы между миром музыки и общением. Defender FreeMotion B640 в элегантном бежевом исполнении — это ваш универсальный аудиоспутник, созданный для максимальной свободы и высокого качества звука. Модель сочетает в себе современный лаконичный дизайн и передовые беспроводные технологии, чтобы вы могли наслаждаться любимым контентом без компромиссов, где бы вы ни находились. Благодаря двум режимам подключения — по Bluetooth 5.3 и через провод — вы получаете полный контроль над своим звуком. Мощный аккумулятор емкостью 200 мА*ч обеспечивает до 22 часов непрерывной работы, чего с лихвой хватит на несколько дней активного использования без подзарядки. А современный разъем USB Type-C делает процесс зарядки быстрым и удобным. Свобода от розетки становится новой реальностью. Сердцем гарнитуры являются полноразмерные закрытые акустические излучатели с диаметром мембраны 40 мм. Динамические драйверы с впечатляющей чувствительностью 105 дБ и широким частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц гарантируют глубокий, насыщенный и детализированный звук. Вы почувствуете мощный бас, четкие средние частоты и чистые высокие ноты. Закрытая конструкция эффективно изолирует вас от фонового шума, позволяя полностью погрузиться в музыку, подкаст или аудиокнигу, не отвлекаясь на происходящее вокруг. Эта модель создана не только для приема, но и для передачи. Встроенный всенаправленный микрофон с частотным диапазоном 50–10000 Гц обеспечивает crystal-clear качество вашей речи. Ваши собеседники будут слышать вас идеально четко, без помех и эха, будь вы в шумном офисе или на оживленной улице. Управлять звонками и медиапотоком невероятно просто — все необходимые кнопки вынесены на корпус наушников. Эргономика и мобильность продуманы до мелочей. Складная конструкция и легкое оголовье делают наушники компактными для переноски и комфортными для длительного ношения. Отсоединяемый кабель с односторонним подключением и радиус беспроводного действия до 10 метров предоставляют вам полную свободу движений. Defender FreeMotion B640 — это безупречный симбиоз стиля, функциональности и технологий, ваш идеальный выбор для работы, путешествий и отдыха.
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