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Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый купить с доставкой в Москве
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Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый

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Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 1
Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 2
Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 3
Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 4
Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 5
Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 6
Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 1
  • Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 2
  • Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 3
  • Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 4
  • Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 5
  • Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 6
  • Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 572215
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nakamichi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Комплект сменных амбушюр
Цвет
белый, желтый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х4
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый

Наушники Nakamichi — это элегантное сочетание дизайна и функциональности для истинных ценителей качественного звучания. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильной белой и жёлтой цветовой гамме, что придаёт им яркий и современный вид. Они оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для общения и видеозвонков. Проводное подключение с разъёмом jack 3.5 мм обеспечивает стабильное и надёжное соединение со многими устройствами, от смартфонов до музыкальных проигрывателей. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что позволяет использовать наушники с комфортом, не ограничивая вашу мобильность. С сопротивлением в 32?, наушники Nakamichi обеспечивают чёткое и насыщенное звучание, позволяя вам наслаждаться всеми деталями музыкальных композиций. Эти наушники — отличное решение для тех, кто ценит качество звука и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый




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Характеристики
Бренд
Nakamichi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Комплект сменных амбушюр
Цвет
белый, желтый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Nakamichi — это элегантное сочетание дизайна и функциональности для истинных ценителей качественного звучания. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильной белой и жёлтой цветовой гамме, что придаёт им яркий и современный вид. Они оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для общения и видеозвонков. Проводное подключение с разъёмом jack 3.5 мм обеспечивает стабильное и надёжное соединение со многими устройствами, от смартфонов до музыкальных проигрывателей. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что позволяет использовать наушники с комфортом, не ограничивая вашу мобильность. С сопротивлением в 32?, наушники Nakamichi обеспечивают чёткое и насыщенное звучание, позволяя вам наслаждаться всеми деталями музыкальных композиций. Эти наушники — отличное решение для тех, кто ценит качество звука и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Nakamichi NM-CE200, золотистый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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