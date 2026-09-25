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Наушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248) купить с доставкой в Москве
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Наушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248)

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Наушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248) - фото 1
Наушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248) - фото 1
  • Наушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742879
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Наушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248)

Наушники Ritmix в бежевом цвете сочетают мониторную охватывающую конструкцию и современные возможности для игр, музыки и общения. Поддержка Bluetooth и TWS обеспечивает беспроводное использование, а при необходимости можно подключить отсоединяемый кабель длиной 2 м. Система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на звуке, а поддержка Apt-X способствует качественной передаче аудио по Bluetooth. Встроенный микрофон удобен для голосового общения и игровых команд. Сопротивление 32 ? делает наушники практичным решением для повседневного прослушивания.

Отзывы о товаре Наушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248)




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Ritmix в бежевом цвете сочетают мониторную охватывающую конструкцию и современные возможности для игр, музыки и общения. Поддержка Bluetooth и TWS обеспечивает беспроводное использование, а при необходимости можно подключить отсоединяемый кабель длиной 2 м. Система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на звуке, а поддержка Apt-X способствует качественной передаче аудио по Bluetooth. Встроенный микрофон удобен для голосового общения и игровых команд. Сопротивление 32 ? делает наушники практичным решением для повседневного прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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