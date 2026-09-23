Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 615704
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, сменные амбушюры, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
100
Описание товара Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные
Наушники-гарнитура Xiaomi Mi Basic Matte HSEJ03JY / ZBW4354TY (черный); Тип микрофона: динамический; Тип подключения: 3.5 мм; Ниж. граница диапазона: 20 Гц; Верх. граница диапазона: 20000 Гц; Соотношение сигнал/шум: 101 дБ; Импеданс: 32 Ом; Длина кабеля/радиус действия: 1.25 м
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНаушники Defender Twins 639 (63639)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитНаушники RITMIX RH-544 Beige, 3.5мм, 2м (80004248)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНаушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274)
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B1000 черные (62100)
-
В наличииЦена 680 руб. 1 990 руб.170 руб. в СплитНаушники Defender Warhead G-160 черный+синий
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитНаушники Defender Warhead G-160 Black (64113)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B640 (63640) Black
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитНаушники Nakamichi NM-CE200, золотистый
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B640 бежевый (63642)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНaушники Defender Twins 985 черные (63985)
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, сменные амбушюры, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Наушники-гарнитура Xiaomi Mi Basic Matte HSEJ03JY / ZBW4354TY (черный); Тип микрофона: динамический; Тип подключения: 3.5 мм; Ниж. граница диапазона: 20 Гц; Верх. граница диапазона: 20000 Гц; Соотношение сигнал/шум: 101 дБ; Импеданс: 32 Ом; Длина кабеля/радиус действия: 1.25 м
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные