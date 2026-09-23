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Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные купить с доставкой в Москве
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Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные

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Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 1
Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 2
Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 3
Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 4
Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 5
Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 6
Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 7
Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 1
  • Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 2
  • Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 3
  • Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 4
  • Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 5
  • Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 6
  • Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 7
  • Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615704
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные
630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, сменные амбушюры, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные

Наушники-гарнитура Xiaomi Mi Basic Matte HSEJ03JY / ZBW4354TY (черный); Тип микрофона: динамический; Тип подключения: 3.5 мм; Ниж. граница диапазона: 20 Гц; Верх. граница диапазона: 20000 Гц; Соотношение сигнал/шум: 101 дБ; Импеданс: 32 Ом; Длина кабеля/радиус действия: 1.25 м

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, сменные амбушюры, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники-гарнитура Xiaomi Mi Basic Matte HSEJ03JY / ZBW4354TY (черный); Тип микрофона: динамический; Тип подключения: 3.5 мм; Ниж. граница диапазона: 20 Гц; Верх. граница диапазона: 20000 Гц; Соотношение сигнал/шум: 101 дБ; Импеданс: 32 Ом; Длина кабеля/радиус действия: 1.25 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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