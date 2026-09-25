Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)
Наушники Ritmix в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для игр, музыки и повседневного использования. Система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на звучании, отсекая внешние помехи. Модель поддерживает Bluetooth и проводное подключение через разъём jack 3.5 mm. Кабель длиной 2 метра даёт свободу движений при подключении, а сопротивление 32 Ом подходит для повседневного прослушивания с совместимыми устройствами. TWS (True Wireless Stereo) добавляет модели универсальности в сценариях использования. Наушники выполнены в нескладной конструкции, оснащены несъёмным кабелем и не имеют микрофона.
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