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Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247) купить с доставкой в Москве
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Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)

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Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247) - фото 1
Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247) - фото 2
Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247) - фото 1
  • Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247) - фото 2
  • Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742874
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)

Наушники Ritmix в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для игр, музыки и повседневного использования. Система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на звучании, отсекая внешние помехи. Модель поддерживает Bluetooth и проводное подключение через разъём jack 3.5 mm. Кабель длиной 2 метра даёт свободу движений при подключении, а сопротивление 32 Ом подходит для повседневного прослушивания с совместимыми устройствами. TWS (True Wireless Stereo) добавляет модели универсальности в сценариях использования. Наушники выполнены в нескладной конструкции, оснащены несъёмным кабелем и не имеют микрофона.

Отзывы о товаре Нaушники RITMIX RH-544 Black 3.5мм, 2м (80004247)




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Нaушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Ritmix в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для игр, музыки и повседневного использования. Система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на звучании, отсекая внешние помехи. Модель поддерживает Bluetooth и проводное подключение через разъём jack 3.5 mm. Кабель длиной 2 метра даёт свободу движений при подключении, а сопротивление 32 Ом подходит для повседневного прослушивания с совместимыми устройствами. TWS (True Wireless Stereo) добавляет модели универсальности в сценариях использования. Наушники выполнены в нескладной конструкции, оснащены несъёмным кабелем и не имеют микрофона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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