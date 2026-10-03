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Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) купить с доставкой в Москве
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Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747)

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Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) - фото 1
Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) - фото 2
Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) - фото 3
Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) - фото 1
  • Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) - фото 2
  • Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) - фото 3
  • Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214888
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747)
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
240

Описание товара Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747)

Наушники Defender представляют собой отличное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для разнообразных задач – от работы до развлечений. Эти белые накладные наушники с микрофоном удобны в использовании благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам. Благодаря проводному подключению и разъему USB, наушники обеспечивают стабильное соединение с вашими устройствами, что позволяет наслаждаться качественным звуком без потерь. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет свободу движения и комфорт, даже если источник звука находится на значительном расстоянии. Наушники Defender оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для видеоконференций, онлайн-игр или общения в режиме реального времени. Универсальный дизайн и нейтральный белый цвет делают эти наушники стильным аксессуаром, который подойдет к любому образу и обстановке. Отличающийся надежностью бренд Defender создает продукты, которые идеально отвечают требованиям современного пользователя, и эти наушники не являются исключением. Выберите Defender и наслаждайтесь качеством на новом уровне.

Отзывы о товаре Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Defender представляют собой отличное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для разнообразных задач – от работы до развлечений. Эти белые накладные наушники с микрофоном удобны в использовании благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам. Благодаря проводному подключению и разъему USB, наушники обеспечивают стабильное соединение с вашими устройствами, что позволяет наслаждаться качественным звуком без потерь. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет свободу движения и комфорт, даже если источник звука находится на значительном расстоянии. Наушники Defender оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для видеоконференций, онлайн-игр или общения в режиме реального времени. Универсальный дизайн и нейтральный белый цвет делают эти наушники стильным аксессуаром, который подойдет к любому образу и обстановке. Отличающийся надежностью бренд Defender создает продукты, которые идеально отвечают требованиям современного пользователя, и эти наушники не являются исключением. Выберите Defender и наслаждайтесь качеством на новом уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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