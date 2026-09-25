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Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868) купить с доставкой в Москве
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Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868)

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Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868) - фото 1
Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868) - фото 2
Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868) - фото 1
  • Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868) - фото 2
  • Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742876
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868)

Наушники Ritmix в чёрном цвете сочетают мониторную охватывающую конструкцию, активное шумоподавление и поддержку Apt-X для насыщенного звучания без лишних внешних помех. Сопротивление 32 ? делает их удобными для повседневного использования, а встроенный микрофон пригодится для общения и игровых сценариев. Модель поддерживает Bluetooth и проводное подключение через jack 3.5 mm. Отсоединяемый кабель длиной 2 м обеспечивает свободу подключения и удобство хранения. Благодаря охватывающей конструкции наушники подходят геймерам и тем, кто ценит погружение в звук. Чехол заряжается проводным способом.

Отзывы о товаре Наушники RITMIX RH-524, кабель 2 м, черный (15115868)




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Ritmix в чёрном цвете сочетают мониторную охватывающую конструкцию, активное шумоподавление и поддержку Apt-X для насыщенного звучания без лишних внешних помех. Сопротивление 32 ? делает их удобными для повседневного использования, а встроенный микрофон пригодится для общения и игровых сценариев. Модель поддерживает Bluetooth и проводное подключение через jack 3.5 mm. Отсоединяемый кабель длиной 2 м обеспечивает свободу подключения и удобство хранения. Благодаря охватывающей конструкции наушники подходят геймерам и тем, кто ценит погружение в звук. Чехол заряжается проводным способом.
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