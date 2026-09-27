Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 290075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Размеры в упаковке, см
23х17х9
Вес, г.
200
Описание товара Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751)
Defender Gryphon 751 (63751) – отличные стереонаушники без микрофона, с регулятором громкости и длинным кабелем для подключения к компьютеру или другому источнику звука. Благодаря эргономичным мягким амбушюрам пользоваться устройством удобно даже на протяжении длительного времени. Отлично подходят как для прослушивания музыки, так и для игр или просмотра фильма.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
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Defender Gryphon 751 (63751) – отличные стереонаушники без микрофона, с регулятором громкости и длинным кабелем для подключения к компьютеру или другому источнику звука. Благодаря эргономичным мягким амбушюрам пользоваться устройством удобно даже на протяжении длительного времени. Отлично подходят как для прослушивания музыки, так и для игр или просмотра фильма.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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