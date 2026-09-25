Top.Mail.Ru
Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869) - фото 1
Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869) - фото 2
Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869) - фото 1
  • Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869) - фото 2
  • Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742878
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869)

Наушники Ritmix в чёрном цвете сочетают накладную конструкцию, складной корпус и отсоединяемый кабель длиной 2 метра. Они удобны для игр и повседневного использования: кабель даёт свободу размещения, а складная конструкция помогает компактно хранить и переносить наушники. Модель поддерживает проводное подключение и Bluetooth, а также технологию Apt-X. Для соединения предусмотрен разъём USB Type-C. Встроенного микрофона нет — это лаконичное решение для тех, кому важнее комфортное прослушивание без лишних функций.

Отзывы о товаре Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Развернуть
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Ritmix в чёрном цвете сочетают накладную конструкцию, складной корпус и отсоединяемый кабель длиной 2 метра. Они удобны для игр и повседневного использования: кабель даёт свободу размещения, а складная конструкция помогает компактно хранить и переносить наушники. Модель поддерживает проводное подключение и Bluetooth, а также технологию Apt-X. Для соединения предусмотрен разъём USB Type-C. Встроенного микрофона нет — это лаконичное решение для тех, кому важнее комфортное прослушивание без лишних функций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники RITMIX RH-525 шнур 2 м, черные/красные (15115869) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...