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Наушники Hoco M1 White купить с доставкой в Москве
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Наушники Hoco M1 White

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Наушники Hoco M1 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259247
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Hoco M1 White

Проводная гарнитура HOCO M1 отличается функциональностью, лаконичным и универсальным дизайном, а также порадует вас удобством использования, что обусловлено легким корпусом в виде вкладышей. Основой наушников являются излучатели диаметром 14 мм. Благодаря их конструкции, а также диапазону частот от 20 до 20000 Гц модель может обеспечить качественное и детализированное звучание. Другой особенностью модели является встроенный микрофон, позволяющий использовать наушники в качестве гарнитуры. Благодаря его возможностям обеспечивается качественная передача голоса для комфортных переговоров в любых условиях. Для подключения HOCO M1 используется стандартный коннектор Jack 3.5 мм. Благодаря этому модель отличается универсальностью и полностью совместима как со смартфонами и планшетами, так и с компьютерами и другими мультимедийными устройствами. Кроме того, за счет длины кабеля 1.2 м модель также обеспечит удобство при повседневном использовании. Для управления громкостью и воспроизведением на проводе предусмотрена многофункциональная кнопка. Гарнитура поставляется в фирменной упаковке.

Отзывы о товаре Наушники Hoco M1 White




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Описание
Проводная гарнитура HOCO M1 отличается функциональностью, лаконичным и универсальным дизайном, а также порадует вас удобством использования, что обусловлено легким корпусом в виде вкладышей. Основой наушников являются излучатели диаметром 14 мм. Благодаря их конструкции, а также диапазону частот от 20 до 20000 Гц модель может обеспечить качественное и детализированное звучание. Другой особенностью модели является встроенный микрофон, позволяющий использовать наушники в качестве гарнитуры. Благодаря его возможностям обеспечивается качественная передача голоса для комфортных переговоров в любых условиях. Для подключения HOCO M1 используется стандартный коннектор Jack 3.5 мм. Благодаря этому модель отличается универсальностью и полностью совместима как со смартфонами и планшетами, так и с компьютерами и другими мультимедийными устройствами. Кроме того, за счет длины кабеля 1.2 м модель также обеспечит удобство при повседневном использовании. Для управления громкостью и воспроизведением на проводе предусмотрена многофункциональная кнопка. Гарнитура поставляется в фирменной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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