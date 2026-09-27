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Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный купить с доставкой в Москве
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Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный

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Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 1
Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 2
Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 3
Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 4
Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 5
Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 6
Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 1
  • Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 2
  • Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 3
  • Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 4
  • Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 5
  • Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 6
  • Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 999 руб. 
Начислим 360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750353
-699 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный
6 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х6
Вес, г.
673

Описание товара Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный

Беспроводные наушники MEG HEA500BL черного цвета получили динамики диаметром 40 мм, они проигрывают четкие басы и высокие частоты. Модель охватывающего типа. Ее чаши полностью закрывают ушные раковины и изолируют от внешних шумов. Это позволит сосредоточиться на музыке или игре. Гарнитура получила 5 микрофонов и систему шумоподавления. Технология отсеивает шум окружения и оставляет только голос. Это позволит общаться даже в людных местах. Беспроводные наушники MEG HEA500BL подключаются к ПК или смартфону через Bluetooth. Стабильная связь сохраняется на расстоянии до 10 м при прямой видимости. Прозрачный режим позволит слышать то, что происходит вокруг и при этом не снимать гарнитуру. Все кнопки управления находятся на корпусе. Встроенные батареи обеспечивают до 90 часов автономной работы. LED-индикатор уведомит, когда нужно заряжать АКБ. Наушники можно сложить пополам для удобства ношения в сумке. В комплекте идет чехол. Он защитит устройство от пыли, влаги при хранении или переноске.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный




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Характеристики
Бренд
MEG
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
90
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники MEG HEA500BL черного цвета получили динамики диаметром 40 мм, они проигрывают четкие басы и высокие частоты. Модель охватывающего типа. Ее чаши полностью закрывают ушные раковины и изолируют от внешних шумов. Это позволит сосредоточиться на музыке или игре. Гарнитура получила 5 микрофонов и систему шумоподавления. Технология отсеивает шум окружения и оставляет только голос. Это позволит общаться даже в людных местах. Беспроводные наушники MEG HEA500BL подключаются к ПК или смартфону через Bluetooth. Стабильная связь сохраняется на расстоянии до 10 м при прямой видимости. Прозрачный режим позволит слышать то, что происходит вокруг и при этом не снимать гарнитуру. Все кнопки управления находятся на корпусе. Встроенные батареи обеспечивают до 90 часов автономной работы. LED-индикатор уведомит, когда нужно заряжать АКБ. Наушники можно сложить пополам для удобства ношения в сумке. В комплекте идет чехол. Он защитит устройство от пыли, влаги при хранении или переноске.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6999 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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