Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный
Беспроводные наушники MEG HEA500BL черного цвета получили динамики диаметром 40 мм, они проигрывают четкие басы и высокие частоты. Модель охватывающего типа. Ее чаши полностью закрывают ушные раковины и изолируют от внешних шумов. Это позволит сосредоточиться на музыке или игре. Гарнитура получила 5 микрофонов и систему шумоподавления. Технология отсеивает шум окружения и оставляет только голос. Это позволит общаться даже в людных местах. Беспроводные наушники MEG HEA500BL подключаются к ПК или смартфону через Bluetooth. Стабильная связь сохраняется на расстоянии до 10 м при прямой видимости. Прозрачный режим позволит слышать то, что происходит вокруг и при этом не снимать гарнитуру. Все кнопки управления находятся на корпусе. Встроенные батареи обеспечивают до 90 часов автономной работы. LED-индикатор уведомит, когда нужно заряжать АКБ. Наушники можно сложить пополам для удобства ношения в сумке. В комплекте идет чехол. Он защитит устройство от пыли, влаги при хранении или переноске.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитНаушники Sennheiser SC 260 (504402)
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитНаушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6 (55038129) Purple
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038979) Blue
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Беспроводные наушники MEG HEA500BL черный