Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCPUR) Purple
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 670NC (JBLT670NCPUR) Purple
Легкость, комфорт и отличный звук. С беспроводными наушниками JBL Tune 670NC с адаптивным шумоподавлением у вас есть все три. Благодаря до 70 часов автономной работы JBL Tune 670NC прослужит вам всю неделю без необходимости подзарядки. А если вам нужна быстрая подзарядка, за 5 минут вы получите дополнительные 3 часа музыки или просто подключите съемный кабель для наушников, чтобы продолжить музыку. JBL Tune 670NC подключается к двум устройствам Bluetooth одновременно, поэтому вы никогда не пропустите звонок во время просмотра фильма на планшете. С помощью бесплатного приложения JBL Headphones вы можете настроить звук по своему вкусу. А голосовые подсказки на вашем языке помогут вам разобраться в функциях. Управляйте своими звонками и голосовым помощником без проблем прямо со своего телефона и используйте VoiceAware, чтобы слышать себя, когда вы говорите. Все это плюс вы можете выбрать цвет, который лучше всего передает вашу атмосферу. Адаптивное шумоподавление с помощью Smart Ambient Адаптивное шумоподавление означает отсутствие отвлекающих факторов, когда пришло время сосредоточиться на учебе или расслабиться. А если вы хотите слышать окружающий мир, не снимая наушников, Ambient Aware и TalkThru сделают звуки вашего окружения или голоса более четкими. Эти режимы управления окружающим звуком легко активировать через приложение JBL Headphones. Bluetooth 5.3 с аудио LE () Передавайте высококачественный звук JBL Pure Bass по беспроводной сети со своего смартфона с помощью новейшей технологии Bluetooth. Оптимизируйте работу Bluetooth с помощью функции Smart Audio &amp;amp; Video в приложении JBL Headphones, выбрав режимы «Аудио» (для наилучшего качества звука) или «Видео» (для оптимального вывода видео и игр). () Доступно через OTA-обновление позднее. Звук JBL Pure Bass Наушники JBL Tune 670NC оснащены знаменитым звуком JBL Pure Bass — тем же, что используется на самых известных музыкальных площадках по всему миру.
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