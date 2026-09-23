Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)
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Характеристики
Описание товара Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)
Наушники Jabra — это идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники с проводным подключением представлены в стильном черном цвете, который подчеркнет ваш современный образ и идеально подойдет для любого стиля. Длина кабеля составляет 2,3 метра, что обеспечивает свободу движения и дополнительное удобство в использовании, будь то на работе или дома. Наушники оснащены разъемом USB, что обеспечивает простое и надежное подключение к различным устройствам. С сопротивлением в 32 Ом, Jabra предлагает высококачественное звучание с четкими басами и ясными высокими частотами, погружая вас в мир звука независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или общаетесь с коллегами. Бренд Jabra славится надежностью и долговечностью своей продукции, и эти наушники не стали исключением, гарантируя вам долгий срок службы и устойчивость к износу. Выбирайте Jabra для отличного качества и комфорта, которые подчеркнут ваш активный образ жизни.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, Bluetooth для смартфона
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Накладные наушники с шумоподавлением, Черные, Bluetooth для смартфона
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