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Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159) купить с доставкой в Москве
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Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)

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Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159) - фото 1
Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159) - фото 2
Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Разъём наушников
USB
  • Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159) - фото 1
  • Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159) - фото 2
  • Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486077
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)
4 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Длина кабеля, м
2.3
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)

Наушники Jabra — это идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники с проводным подключением представлены в стильном черном цвете, который подчеркнет ваш современный образ и идеально подойдет для любого стиля. Длина кабеля составляет 2,3 метра, что обеспечивает свободу движения и дополнительное удобство в использовании, будь то на работе или дома. Наушники оснащены разъемом USB, что обеспечивает простое и надежное подключение к различным устройствам. С сопротивлением в 32 Ом, Jabra предлагает высококачественное звучание с четкими басами и ясными высокими частотами, погружая вас в мир звука независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или общаетесь с коллегами. Бренд Jabra славится надежностью и долговечностью своей продукции, и эти наушники не стали исключением, гарантируя вам долгий срок службы и устойчивость к износу. Выбирайте Jabra для отличного качества и комфорта, которые подчеркнут ваш активный образ жизни.

Отзывы о товаре Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Длина кабеля, м
2.3
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Jabra — это идеальное сочетание качества звука и комфорта. Эти накладные наушники с проводным подключением представлены в стильном черном цвете, который подчеркнет ваш современный образ и идеально подойдет для любого стиля. Длина кабеля составляет 2,3 метра, что обеспечивает свободу движения и дополнительное удобство в использовании, будь то на работе или дома. Наушники оснащены разъемом USB, что обеспечивает простое и надежное подключение к различным устройствам. С сопротивлением в 32 Ом, Jabra предлагает высококачественное звучание с четкими басами и ясными высокими частотами, погружая вас в мир звука независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или общаетесь с коллегами. Бренд Jabra славится надежностью и долговечностью своей продукции, и эти наушники не стали исключением, гарантируя вам долгий срок службы и устойчивость к износу. Выбирайте Jabra для отличного качества и комфорта, которые подчеркнут ваш активный образ жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159) – стоимость товара 4590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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