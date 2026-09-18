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Наушники Sennheiser HD 400S Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser HD 400S Black

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Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 1
Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 2
Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 3
Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 4
Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 1
  • Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 2
  • Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 3
  • Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 4
  • Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259367
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.4
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Sennheiser HD 400S Black

Охватывающие наушники Sennheiser HD 400S оснащены универсальным блоком управления с микрофоном на кабеле, с помощью которого можно управлять воспроизведением аудио контента и отвечать на звонки. Прочная складная конструкция делает эти наушники желанным компаньоном на для прогулок и путешествий. Динамические проприетарные преобразователи Sennheiser обеспечивают детальный, сбалансированный, насыщенный НЧ звук, воспроизводимый без искажений даже на большой громкости. Особенности • 32-миллиметровые проприетарные преобразователи Sennheiser

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 400S Black




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.4
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Охватывающие наушники Sennheiser HD 400S оснащены универсальным блоком управления с микрофоном на кабеле, с помощью которого можно управлять воспроизведением аудио контента и отвечать на звонки. Прочная складная конструкция делает эти наушники желанным компаньоном на для прогулок и путешествий. Динамические проприетарные преобразователи Sennheiser обеспечивают детальный, сбалансированный, насыщенный НЧ звук, воспроизводимый без искажений даже на большой громкости. Особенности • 32-миллиметровые проприетарные преобразователи Sennheiser
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sennheiser HD 400S Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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