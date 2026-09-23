Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1
Наушники Razer представляют собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее как для развлечений, так и для работы. Эти черные мониторные наушники от известного бренда Razer предлагают непревзойденное качество звука и комфорта. Основное преимущество данной модели – это беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивающее свободу движений и удобство использования. Благодаря встроенному микрофону, наушники подходят для общения в голосовых чатах или телефонных звонков. Для подключения устройств также предусмотрен кабель длиной 1,5 м, что позволяет использовать наушники в проводном режиме при необходимости. Удивительной особенностью является длительное время работы на одном заряде, которое достигает внушительных 50 часов, что позволяет использовать наушники в течение нескольких дней без подзарядки. Эргономичный дизайн и высокое качество материалов обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Эти наушники станут отличным выбором для тех, кто ценит надежность, стиль и отличное качество звучания, характерное для продукции Razer.
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