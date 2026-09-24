Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701577
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
18х18х8
Вес, г.
360
Описание товара Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue
Logitech G435 - это первая гарнитура с беспроводной связью LIGHTSPEED и низкой задержкой Bluetooth, обеспечивающая большую свободу игры на ПК, Mac, смартфонах, игровых устройствах PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Logitech G435 - это первая гарнитура с беспроводной связью LIGHTSPEED и низкой задержкой Bluetooth, обеспечивающая большую свободу игры на ПК, Mac, смартфонах, игровых устройствах PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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