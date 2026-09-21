Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White
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Характеристики
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White
Беспроводные наушники HUAWEI модель T0020 — это беспроводные Bluetooth-наушники полуоткрытого типа с функцией шумоподавления (в левом и правом наушниках) и с зарядным футляром для беспроводных наушников HUAWEI модель T0020C. Система шумоподавления во время вызовов с 4 микрофонами (включая микрофон с датчиком костной проводимости) и алгоритм шумоподавления во время вызовов на базе искусственного интеллекта работают совместно для обеспечения кристально чистого звука во время голосовых вызовов, а технология NearLink обеспечивает стабильное соединение для выполнения вызовов. Благодаря Bluetooth-чипам и динамикам, размещенным в наушниках и зарядном футляре, вы можете определить местоположение устройства на карте с точностью до этажа. Кроме того, вы получите уведомление, когда устройство больше не будет определяться рядом с вами.
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