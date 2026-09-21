Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038129) Purple
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб.
В наличии
Код товара: 706163
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 520 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
180
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038129) Purple
Huawei Freebuds 6 - полностью беспроводные наушники полуоткрытого типа с функцией активного шумоподавления, влагозащитой и временем работы до 36 часов.
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Huawei Freebuds 6 - полностью беспроводные наушники полуоткрытого типа с функцией активного шумоподавления, влагозащитой и временем работы до 36 часов.
Купить Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038129) Purple - по цене 10520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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