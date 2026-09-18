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Наушники Logitech G PRO X (981-000818) купить с доставкой в Москве
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Наушники Logitech G PRO X (981-000818)

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Наушники Logitech G PRO X (981-000818) - фото 1
Наушники Logitech G PRO X (981-000818) - фото 2
Наушники Logitech G PRO X (981-000818) - фото 3
Наушники Logitech G PRO X (981-000818) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Logitech G PRO X (981-000818) - фото 1
  • Наушники Logitech G PRO X (981-000818) - фото 2
  • Наушники Logitech G PRO X (981-000818) - фото 3
  • Наушники Logitech G PRO X (981-000818) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294690
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Размеры в упаковке, см
25х14х11
Вес, г.
837

Описание товара Наушники Logitech G PRO X (981-000818)

Игровые наушники Logitech G PRO X (981-000818) оптимально подходят для виртуальных развлечений и общения в интернете посредством аудиосообщений. Предусмотренный в конструкции складной микрофон позволяет поддерживать непрерывную связь с товарищами по команде, что способствует достижению высоких результатов. Комфортные условия для эксплуатации обеспечивают мягкие амбушюры, изготовленные из качественной и приятной на ощупь искусственной кожи. Благодаря широкому диапазону частот динамики передают как басы, так и высокие ноты. Игровые наушники Logitech G PRO X (981-000818) оснащены оголовьем, размер которого регулируется в соответствии с индивидуальными анатомическими особенностями. Складная конструкция особенно актуальна в путешествиях, а оптимальное соотношение чувствительности и сопротивления исключает риск возникновения шумов даже на максимальной громкости. Модель взаимодействует с компьютером, планшетом и другими цифровыми устройствами посредством кабеля, а для подключения используется коннектор распространенного стандарта mini-jack.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G PRO X (981-000818)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Описание
Игровые наушники Logitech G PRO X (981-000818) оптимально подходят для виртуальных развлечений и общения в интернете посредством аудиосообщений. Предусмотренный в конструкции складной микрофон позволяет поддерживать непрерывную связь с товарищами по команде, что способствует достижению высоких результатов. Комфортные условия для эксплуатации обеспечивают мягкие амбушюры, изготовленные из качественной и приятной на ощупь искусственной кожи. Благодаря широкому диапазону частот динамики передают как басы, так и высокие ноты. Игровые наушники Logitech G PRO X (981-000818) оснащены оголовьем, размер которого регулируется в соответствии с индивидуальными анатомическими особенностями. Складная конструкция особенно актуальна в путешествиях, а оптимальное соотношение чувствительности и сопротивления исключает риск возникновения шумов даже на максимальной громкости. Модель взаимодействует с компьютером, планшетом и другими цифровыми устройствами посредством кабеля, а для подключения используется коннектор распространенного стандарта mini-jack.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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