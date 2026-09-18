Наушники Logitech G PRO X (981-000818)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech G PRO X (981-000818)
Игровые наушники Logitech G PRO X (981-000818) оптимально подходят для виртуальных развлечений и общения в интернете посредством аудиосообщений. Предусмотренный в конструкции складной микрофон позволяет поддерживать непрерывную связь с товарищами по команде, что способствует достижению высоких результатов. Комфортные условия для эксплуатации обеспечивают мягкие амбушюры, изготовленные из качественной и приятной на ощупь искусственной кожи. Благодаря широкому диапазону частот динамики передают как басы, так и высокие ноты. Игровые наушники Logitech G PRO X (981-000818) оснащены оголовьем, размер которого регулируется в соответствии с индивидуальными анатомическими особенностями. Складная конструкция особенно актуальна в путешествиях, а оптимальное соотношение чувствительности и сопротивления исключает риск возникновения шумов даже на максимальной громкости. Модель взаимодействует с компьютером, планшетом и другими цифровыми устройствами посредством кабеля, а для подключения используется коннектор распространенного стандарта mini-jack.
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