Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704340
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, г.
700
Описание товара Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black
С микрофонной технологией BLUE VO! CE у вас есть выбор речевых фильтров в реальном времени для снижения уровня шума, добавления компрессии и деэссинга, а также обеспечения более богатого, чистого и профессионального звучания передачи голоса. BLUE VO! CE обеспечивает стабильное внутриигровое общение студийного качества через игровое программное обеспечение G HUB.
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С микрофонной технологией BLUE VO! CE у вас есть выбор речевых фильтров в реальном времени для снижения уровня шума, добавления компрессии и деэссинга, а также обеспечения более богатого, чистого и профессионального звучания передачи голоса. BLUE VO! CE обеспечивает стабильное внутриигровое общение студийного качества через игровое программное обеспечение G HUB.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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