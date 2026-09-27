Top.Mail.Ru
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 1
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 2
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 3
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 4
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 5
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 6
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 7
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 8
Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 1
  • Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 2
  • Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 3
  • Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 4
  • Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 5
  • Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 6
  • Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 7
  • Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 8
  • Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603120
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
21х19х10
Вес, г.
700

Описание товара Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1

Одна гарнитура для всего — Razer Barracuda X это универсальная, легкая беспроводная игровая гарнитура, предназначенная для легко соединяемого использования на ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Android. Никаких дополнительных настроек по сопряжению, никаких дополнительных загрузок программного обеспечения, никаких проблем. Просто подключите беспроводной приемопередатчик USB-C к нужной вам платформе, и наша беспроводная гарнитура 4 в 1 сразу же будет готова для игры. При необходимости, можно использовать для подключения гарнитуры аналоговый кабель 3,5 мм. Сверхлегкая, всего 250 г, наша многоплатформенная беспроводная гарнитура была разработана для длительного комфорта и использования в течение всего дня.

Отзывы о товаре Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Одна гарнитура для всего — Razer Barracuda X это универсальная, легкая беспроводная игровая гарнитура, предназначенная для легко соединяемого использования на ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Android. Никаких дополнительных настроек по сопряжению, никаких дополнительных загрузок программного обеспечения, никаких проблем. Просто подключите беспроводной приемопередатчик USB-C к нужной вам платформе, и наша беспроводная гарнитура 4 в 1 сразу же будет готова для игры. При необходимости, можно использовать для подключения гарнитуры аналоговый кабель 3,5 мм. Сверхлегкая, всего 250 г, наша многоплатформенная беспроводная гарнитура была разработана для длительного комфорта и использования в течение всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...