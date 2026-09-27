Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Barracuda X Quartz Pink RZ04-04430300-R3M1
Одна гарнитура для всего — Razer Barracuda X это универсальная, легкая беспроводная игровая гарнитура, предназначенная для легко соединяемого использования на ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Android. Никаких дополнительных настроек по сопряжению, никаких дополнительных загрузок программного обеспечения, никаких проблем. Просто подключите беспроводной приемопередатчик USB-C к нужной вам платформе, и наша беспроводная гарнитура 4 в 1 сразу же будет готова для игры. При необходимости, можно использовать для подключения гарнитуры аналоговый кабель 3,5 мм. Сверхлегкая, всего 250 г, наша многоплатформенная беспроводная гарнитура была разработана для длительного комфорта и использования в течение всего дня.
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