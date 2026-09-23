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Наушники Sennheiser SC 260 (504402) купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser SC 260 (504402)

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Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 1
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 2
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 3
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 4
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 5
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 6
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 7
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 8
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 9
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 10
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 11
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 12
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 13
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 14
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 15
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 16
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 17
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 18
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 19
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 20
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 21
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 22
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 23
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 24
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 25
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 26
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 27
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 28
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 29
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 1
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 2
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 3
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 4
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 5
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 6
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 7
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 8
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 9
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 10
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 11
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 12
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 13
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 14
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 15
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 16
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 17
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 18
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 19
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 20
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 21
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 22
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 23
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 24
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 25
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 26
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 27
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 28
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 29
  • Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481768
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Sennheiser SC 260 (504402)
7 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.9
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
280

Описание товара Наушники Sennheiser SC 260 (504402)

EPOS I Sennheiser IMPACT SC 260 USB - проводная, прочная, двусторонняя гарнитура с USB-подключением, оптимизированная для унифицированных коммуникаций. Разработана для профессионалов объединенных коммуникаций в контакт-центрах и офисах, которым требуется качественный звук, долговечность и удобство ношения в течение всего дня.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser SC 260 (504402)




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.9
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
EPOS I Sennheiser IMPACT SC 260 USB - проводная, прочная, двусторонняя гарнитура с USB-подключением, оптимизированная для унифицированных коммуникаций. Разработана для профессионалов объединенных коммуникаций в контакт-центрах и офисах, которым требуется качественный звук, долговечность и удобство ношения в течение всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - стоимость товара 7000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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