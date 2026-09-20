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Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK)

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Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 1
Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 2
Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 3
Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 4
Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544651
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
900

Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK)

Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) A4Tech Bloody MR710 - беспроводная гарнитура с тремя способами подключения. Bloody MR710 оснащена технологией M.O.C.I.: мембрана динамика изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с использованием передовых биотехнологий. Такая конструкция позволяет получить четкие высокие и средние частоты с глубокими басами. Частотный диапазон находится в пределах от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность составляет 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. Еще одной особенностью гарнитуры является возможность подключения к источнику звука тремя способами: по кабелю, через Bluetooth и при помощи радиоканала. Передача звука по кабелю 3, 5 мм подарит пользователю оригинальный звук и нулевую задержку. Если проводное подключение невозможно, то Bluetooth версии 5.0 обеспечит мобильность и стабильное соединение на расстоянии до 12 м. Для напряженных игровых сессий лучше подойдет подключение по радиоканалу 2.4 ГГц — задержка звука будет в восемь раз меньше, чем по Bluetooth.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Развернуть
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) A4Tech Bloody MR710 - беспроводная гарнитура с тремя способами подключения. Bloody MR710 оснащена технологией M.O.C.I.: мембрана динамика изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с использованием передовых биотехнологий. Такая конструкция позволяет получить четкие высокие и средние частоты с глубокими басами. Частотный диапазон находится в пределах от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность составляет 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. Еще одной особенностью гарнитуры является возможность подключения к источнику звука тремя способами: по кабелю, через Bluetooth и при помощи радиоканала. Передача звука по кабелю 3, 5 мм подарит пользователю оригинальный звук и нулевую задержку. Если проводное подключение невозможно, то Bluetooth версии 5.0 обеспечит мобильность и стабильное соединение на расстоянии до 12 м. Для напряженных игровых сессий лучше подойдет подключение по радиоканалу 2.4 ГГц — задержка звука будет в восемь раз меньше, чем по Bluetooth.
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Отзывы


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