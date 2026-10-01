Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 621454
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 860 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х22х10
Вес, г.
780
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575)
A4Tech Bloody MR575 - беспроводная игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, отключаемой RGB подсветкой и съемным микрофоном с функцией шумоподавления.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
A4Tech Bloody MR575 - беспроводная игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, отключаемой RGB подсветкой и съемным микрофоном с функцией шумоподавления.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - стоимость товара 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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