Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple
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Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741494
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
180
Описание товара Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple
JBL Sense Lite Purple — хороший выбор, если вы ищете лёгкие, удобные и защищённые от влаги и пыли TWS-наушники для спорта, прогулок или повседневного использования.
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Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
JBL Sense Lite Purple — хороший выбор, если вы ищете лёгкие, удобные и защищённые от влаги и пыли TWS-наушники для спорта, прогулок или повседневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Проводные, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Проводные, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
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