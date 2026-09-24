Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)
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Характеристики
Описание товара Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)
Наушники Creative представляют собой элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука и современного дизайна. Выполненные в стильном бежевом цвете, они гармонично дополнят любой образ. Эти накладные наушники поддерживают беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает свободу движений без компромиссов в звучании. Для более традиционного использования предусмотрен отсоединяемый кабель длиной 1,2 метра с разъёмом jack 3.5 mm. Наушники оснащены системой активного шумоподавления, которая позволяет наслаждаться чистым звуком даже в шумной обстановке. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки, делая их отличным выбором для путешествий и повседневного использования. Высокая автономность наушников — до 67 часов на одном заряде — гарантирует, что музыка будет с вами в течение всего дня и даже дольше. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки и использовать голосовые команды, что делает наушники не только средством для прослушивания музыки, но и удобным инструментом для коммуникации. Creative продолжает радовать своих пользователей качественными и надежными продуктами, и данная модель — не исключение.
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