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Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) купить с доставкой в Москве
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Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)

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Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) - фото 1
  • Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) - фото 2
  • Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) - фото 3
  • Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) - фото 4
  • Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) - фото 5
  • Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) - фото 6
  • Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
6 550 руб.  9 790 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)
6 550 руб. -33%
9 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)

Наушники Creative представляют собой элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука и современного дизайна. Выполненные в стильном бежевом цвете, они гармонично дополнят любой образ. Эти накладные наушники поддерживают беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает свободу движений без компромиссов в звучании. Для более традиционного использования предусмотрен отсоединяемый кабель длиной 1,2 метра с разъёмом jack 3.5 mm. Наушники оснащены системой активного шумоподавления, которая позволяет наслаждаться чистым звуком даже в шумной обстановке. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки, делая их отличным выбором для путешествий и повседневного использования. Высокая автономность наушников — до 67 часов на одном заряде — гарантирует, что музыка будет с вами в течение всего дня и даже дольше. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки и использовать голосовые команды, что делает наушники не только средством для прослушивания музыки, но и удобным инструментом для коммуникации. Creative продолжает радовать своих пользователей качественными и надежными продуктами, и данная модель — не исключение.

Отзывы о товаре Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
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Время работы на одном заряде
67
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Creative представляют собой элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука и современного дизайна. Выполненные в стильном бежевом цвете, они гармонично дополнят любой образ. Эти накладные наушники поддерживают беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает свободу движений без компромиссов в звучании. Для более традиционного использования предусмотрен отсоединяемый кабель длиной 1,2 метра с разъёмом jack 3.5 mm. Наушники оснащены системой активного шумоподавления, которая позволяет наслаждаться чистым звуком даже в шумной обстановке. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки, делая их отличным выбором для путешествий и повседневного использования. Высокая автономность наушников — до 67 часов на одном заряде — гарантирует, что музыка будет с вами в течение всего дня и даже дольше. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки и использовать голосовые команды, что делает наушники не только средством для прослушивания музыки, но и удобным инструментом для коммуникации. Creative продолжает радовать своих пользователей качественными и надежными продуктами, и данная модель — не исключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream) - по цене 6550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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