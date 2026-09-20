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Наушники Edifier GX черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Edifier GX черный

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Наушники Edifier GX черный - фото 7
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Наушники Edifier GX черный - фото 11
Наушники Edifier GX черный - фото 12
Наушники Edifier GX черный - фото 13
Наушники Edifier GX черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Edifier GX черный - фото 1
  • Наушники Edifier GX черный - фото 2
  • Наушники Edifier GX черный - фото 3
  • Наушники Edifier GX черный - фото 4
  • Наушники Edifier GX черный - фото 5
  • Наушники Edifier GX черный - фото 6
  • Наушники Edifier GX черный - фото 7
  • Наушники Edifier GX черный - фото 8
  • Наушники Edifier GX черный - фото 9
  • Наушники Edifier GX черный - фото 10
  • Наушники Edifier GX черный - фото 11
  • Наушники Edifier GX черный - фото 12
  • Наушники Edifier GX черный - фото 13
  • Наушники Edifier GX черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579544
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
280

Описание товара Наушники Edifier GX черный

Черная проводная гарнитура Edifier GX с золотистыми декоративными элементами создана для тех, кто ценит чистое звучание и комфорт при использовании наушников. Она оснащена динамиками, которые работают в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Благодаря регулируемому оголовью и мягким амбушюрам гарнитура идеально сидит на голове, не вызывая дискомфорта даже при длительном использовании. Кроме того, Edifier GX имеет встроенный микрофон с подвижным креплением. Он позволяет использовать устройство для общения в сети. Длина кабеля модели составляет 2 м.

Отзывы о товаре Наушники Edifier GX черный




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Черная проводная гарнитура Edifier GX с золотистыми декоративными элементами создана для тех, кто ценит чистое звучание и комфорт при использовании наушников. Она оснащена динамиками, которые работают в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Благодаря регулируемому оголовью и мягким амбушюрам гарнитура идеально сидит на голове, не вызывая дискомфорта даже при длительном использовании. Кроме того, Edifier GX имеет встроенный микрофон с подвижным креплением. Он позволяет использовать устройство для общения в сети. Длина кабеля модели составляет 2 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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