Наушники Edifier GX черный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579544
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
280
Описание товара Наушники Edifier GX черный
Черная проводная гарнитура Edifier GX с золотистыми декоративными элементами создана для тех, кто ценит чистое звучание и комфорт при использовании наушников. Она оснащена динамиками, которые работают в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Благодаря регулируемому оголовью и мягким амбушюрам гарнитура идеально сидит на голове, не вызывая дискомфорта даже при длительном использовании. Кроме того, Edifier GX имеет встроенный микрофон с подвижным креплением. Он позволяет использовать устройство для общения в сети. Длина кабеля модели составляет 2 м.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Черная проводная гарнитура Edifier GX с золотистыми декоративными элементами создана для тех, кто ценит чистое звучание и комфорт при использовании наушников. Она оснащена динамиками, которые работают в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Благодаря регулируемому оголовью и мягким амбушюрам гарнитура идеально сидит на голове, не вызывая дискомфорта даже при длительном использовании. Кроме того, Edifier GX имеет встроенный микрофон с подвижным креплением. Он позволяет использовать устройство для общения в сети. Длина кабеля модели составляет 2 м.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Edifier GX черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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