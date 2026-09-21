Top.Mail.Ru
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 1
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 2
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 3
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 4
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 5
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 6
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 7
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 8
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 9
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 10
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 11
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 12
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 13
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 14
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 15
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 16
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 17
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 18
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 1
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 2
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 3
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 4
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 5
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 6
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 7
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 8
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 9
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 10
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 11
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 12
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 13
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 14
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 15
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 16
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 17
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 18
  • Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708355
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, съемный микрофон, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х6
Вес, кг.
1

Описание товара Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black

Представляем P.I.L.O.T. PRO от Mad Catz. Наша первые беспроводные наушники были разработаны с учетом того, что комфорт и производительность являются главным приоритетом. Захватывающий звук, бесперебойное подключение и завораживающая эстетика RGB - P.I.L.O.T. PRO, несомненно, улучшат ваш игровой опыт.

Отзывы о товаре Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, съемный микрофон, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Развернуть
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем P.I.L.O.T. PRO от Mad Catz. Наша первые беспроводные наушники были разработаны с учетом того, что комфорт и производительность являются главным приоритетом. Захватывающий звук, бесперебойное подключение и завораживающая эстетика RGB - P.I.L.O.T. PRO, несомненно, улучшат ваш игровой опыт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...