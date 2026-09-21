Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708355
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, съемный микрофон, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х6
Вес, кг.
1
Описание товара Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black
Представляем P.I.L.O.T. PRO от Mad Catz. Наша первые беспроводные наушники были разработаны с учетом того, что комфорт и производительность являются главным приоритетом. Захватывающий звук, бесперебойное подключение и завораживающая эстетика RGB - P.I.L.O.T. PRO, несомненно, улучшат ваш игровой опыт.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, съемный микрофон, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Развернуть
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Представляем P.I.L.O.T. PRO от Mad Catz. Наша первые беспроводные наушники были разработаны с учетом того, что комфорт и производительность являются главным приоритетом. Захватывающий звук, бесперебойное подключение и завораживающая эстетика RGB - P.I.L.O.T. PRO, несомненно, улучшат ваш игровой опыт.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Mad Catz P.I.L.O.T. PRO (AP13WHINBL000-0) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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