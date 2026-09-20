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Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 купить с доставкой в Москве
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Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001

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Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 1
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 2
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 3
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 4
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 5
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 6
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 7
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 8
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 9
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 10
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 11
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 12
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 13
Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 1
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 2
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 3
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 4
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 5
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 6
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 7
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 8
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 9
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 10
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 11
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 12
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 13
  • Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651399
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
67
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х6
Вес, г.
250

Описание товара Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001

Погрузитесь в мир чистого звука безграничной свободы вместе с гарнитурой Creative Zen Hybrid 2 Black. Это не просто наушники, а ваш персональный аудио-оазис, созданный для тех, кто ценит бескомпромиссное качество, удобство и передовые технологии. Элегантный черный цвет делает модель стильным аксессуаром, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль в любой ситуации — будь то поездка в метро, рабочий видеозвонок или неспешная прогулка по парку. Благодаря передовой технологии активного шумоподавления (ANC) вы сможете отсечь всю суету внешнего мира. Надоедливый гул города, разговоры коллег в офисе или шум самолета останутся за пределами вашего внимания, уступая место богатству и чистоте каждого звука. Но когда ситуация требует быть начеку, просто активируйте режим прозрачности, чтобы слышать окружающую обстановку, не снимая наушников. Эта гарнитура станет вашим верным спутником на протяжении долгого дня, ведь ее мощного встроенного аккумулятора хватает на феноменальные 49 часов непрерывного воспроизведения. Вы можете забыть о ежедневной подзарядке и наслаждаться музыкой, подкастами и аудиокнигами неделю напролет. Сердцем этих наушников являются мощные 40-миллиметровые динамические излучатели, способные воспроизводить весь слышимый диапазон частот от 20 до 20 000 Гц. Вы оцените глубокий, упругий бас, кристально чистые высокие частоты и детализированные средние, которые раскрывают все нюансы ваших любимых композиций. Акустическое закрытое оформление не только обеспечивает мощное звучание, но и предотвращает утечку звука, позволяя вам наслаждаться музыкой на полную громкость, никому не мешая. Гарнитура предлагает полную свободу подключения. Используйте современный Bluetooth 5.2 для стабильного и энергоэффективного беспроводного соединения в радиусе до 10 метров. А если заряд аккумулятора иссяк или вы предпочитаете классику, всегда можно воспользоваться проводным подключением через мини-джек 3.5 мм, чтобы звук не прерывался ни на секунду. Управление находится у вас под рукой — буквально. На корпусе вы найдете удобные кнопки для регулировки громкости, управления воспроизведением и ответа на входящие звонки. Вашим собеседникам будет приятно с вами общаться, ведь встроенный микрофон с системой шумоподавления эффективно отсекает фоновые шумы, обеспечивая четкую и разборчивую передачу вашей речи. Оголовье и мягкие амбушюры полноразмерной конструкции обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании. А когда наушники не нужны, их можно сложить, что делает модель невероятно компактной и удобной для хранения и транспортировки в сумке или рюкзаке. Creative Zen Hybrid 2 Black — это гармония технологий, дизайна и практичности. Это идеальный выбор для меломана, геймера, студента и любого современного человека, который не готов мириться с компромиссами. Позвольте себе больше, чем просто прослушивание, позвольте себе полное погружение.

Отзывы о товаре Наушники Creative Zen Hybrid 2 Black 51EF1140AA001




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
67
Развернуть
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир чистого звука безграничной свободы вместе с гарнитурой Creative Zen Hybrid 2 Black. Это не просто наушники, а ваш персональный аудио-оазис, созданный для тех, кто ценит бескомпромиссное качество, удобство и передовые технологии. Элегантный черный цвет делает модель стильным аксессуаром, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль в любой ситуации — будь то поездка в метро, рабочий видеозвонок или неспешная прогулка по парку. Благодаря передовой технологии активного шумоподавления (ANC) вы сможете отсечь всю суету внешнего мира. Надоедливый гул города, разговоры коллег в офисе или шум самолета останутся за пределами вашего внимания, уступая место богатству и чистоте каждого звука. Но когда ситуация требует быть начеку, просто активируйте режим прозрачности, чтобы слышать окружающую обстановку, не снимая наушников. Эта гарнитура станет вашим верным спутником на протяжении долгого дня, ведь ее мощного встроенного аккумулятора хватает на феноменальные 49 часов непрерывного воспроизведения. Вы можете забыть о ежедневной подзарядке и наслаждаться музыкой, подкастами и аудиокнигами неделю напролет. Сердцем этих наушников являются мощные 40-миллиметровые динамические излучатели, способные воспроизводить весь слышимый диапазон частот от 20 до 20 000 Гц. Вы оцените глубокий, упругий бас, кристально чистые высокие частоты и детализированные средние, которые раскрывают все нюансы ваших любимых композиций. Акустическое закрытое оформление не только обеспечивает мощное звучание, но и предотвращает утечку звука, позволяя вам наслаждаться музыкой на полную громкость, никому не мешая. Гарнитура предлагает полную свободу подключения. Используйте современный Bluetooth 5.2 для стабильного и энергоэффективного беспроводного соединения в радиусе до 10 метров. А если заряд аккумулятора иссяк или вы предпочитаете классику, всегда можно воспользоваться проводным подключением через мини-джек 3.5 мм, чтобы звук не прерывался ни на секунду. Управление находится у вас под рукой — буквально. На корпусе вы найдете удобные кнопки для регулировки громкости, управления воспроизведением и ответа на входящие звонки. Вашим собеседникам будет приятно с вами общаться, ведь встроенный микрофон с системой шумоподавления эффективно отсекает фоновые шумы, обеспечивая четкую и разборчивую передачу вашей речи. Оголовье и мягкие амбушюры полноразмерной конструкции обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании. А когда наушники не нужны, их можно сложить, что делает модель невероятно компактной и удобной для хранения и транспортировки в сумке или рюкзаке. Creative Zen Hybrid 2 Black — это гармония технологий, дизайна и практичности. Это идеальный выбор для меломана, геймера, студента и любого современного человека, который не готов мириться с компромиссами. Позвольте себе больше, чем просто прослушивание, позвольте себе полное погружение.
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