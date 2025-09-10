Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL
Описание товара Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL Беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 - Звук без потерь, гибридный ANC. Xiaomi Buds 5 — беспроводные наушники, которые обеспечивают превосходное качество звука благодаря HiFi-технологии 48k/28 бит без потери качества и настройке Harman Audio. С функцией записи при тройном нажатии вы сможете легко запечатлеть свой разговор и загрузить его в приложение Xiaomi Earbuds. Умное шумоподавление 30 дБ гарантирует комфортное прослушивание даже в шумной обстановке. Xiaomi Buds 5 идеально подходят для активных людей, которые ценят качественный звук и удобство использования. Лёгкие и компактные наушники обеспечивают надёжную посадку и комфорт в течение всего дня.
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Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники пользусь давно, звук сравнительно в другой моделью сяоми за 2к сильно отличается в лучшую сторону. в метро включается режим шумоподавления автоматически. так и не понял куда там надо нажимать на них, Где-то есть кнопка для режимов, но мне и так нормально.
Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники пользусь давно, звук сравнительно в другой моделью сяоми за 2к сильно отличается в лучшую сторону. в метро включается режим шумоподавления автоматически. так и не понял куда там надо нажимать на них, Где-то есть кнопка для режимов, но мне и так нормально.