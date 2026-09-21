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Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) купить с доставкой в Москве
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Наушники Huawei FreeArc Black (55038105)

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Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 1
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 2
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 3
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 4
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 5
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 6
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 7
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 8
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 9
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 10
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 11
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 12
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 13
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 14
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 15
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 16
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 17
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 18
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 19
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 20
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 21
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 22
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 23
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 24
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 25
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 26
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 27
Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 1
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 2
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 3
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 4
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 5
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 6
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 7
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 8
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 9
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 10
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 11
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 12
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 13
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 14
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 15
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 16
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 17
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 18
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 19
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 20
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 21
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 22
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 23
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 24
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 25
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 26
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 27
  • Наушники Huawei FreeArc Black (55038105) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702024
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Система активного шумоподавления
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Huawei FreeArc Black (55038105)

Представляем вам наушники Huawei – идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти высококачественные вкладыши обеспечивают удобство и комфорт при длительном использовании, что делает их отличным выбором для повседневного использования и занятий спортом. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, у вас будет больше свободы передвижения, а отсутствие проводов избавит от лишних неудобств. Элегантный черный цвет придаёт этим наушникам современный и в то же время универсальный вид, подходящий для любого стиля. Наслаждайтесь превосходным качеством звука с наушниками Huawei, которые сделают ваше музыкальное путешествие незабываемым.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeArc Black (55038105)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Система активного шумоподавления
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам наушники Huawei – идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти высококачественные вкладыши обеспечивают удобство и комфорт при длительном использовании, что делает их отличным выбором для повседневного использования и занятий спортом. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, у вас будет больше свободы передвижения, а отсутствие проводов избавит от лишних неудобств. Элегантный черный цвет придаёт этим наушникам современный и в то же время универсальный вид, подходящий для любого стиля. Наслаждайтесь превосходным качеством звука с наушниками Huawei, которые сделают ваше музыкальное путешествие незабываемым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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