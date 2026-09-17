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Наушники Audio-Technica ATH-M20X купить с доставкой в Москве
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Наушники Audio-Technica ATH-M20X

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Наушники Audio-Technica ATH-M20X - фото 1
Наушники Audio-Technica ATH-M20X - фото 2
Наушники Audio-Technica ATH-M20X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20X - фото 1
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20X - фото 2
  • Наушники Audio-Technica ATH-M20X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
7 100 руб.  9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150438
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Характеристики

Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
29х26х11
Вес, г.
800

Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-M20X

Audio-Technica ATH-M20x - это закрытые мониторные наушники. Наушники обеспечиваю комфорт при прослушивании музыки и аудио благодаря динамическим драйверам (40 мм.), удобной конструкции оголовья и малому весу (190 гр.). Два мощных динамика обеспечивают насыщенное звучание басов и всего спектра звуковых частот. Благодаря таким драйверам пользователи могут всецело насладиться и ощутить энергетику любой музыкальной композиции.



Теги товара: Без микрофона

Отзывы о товаре Наушники Audio-Technica ATH-M20X




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Характеристики
Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Audio-Technica ATH-M20x - это закрытые мониторные наушники. Наушники обеспечиваю комфорт при прослушивании музыки и аудио благодаря динамическим драйверам (40 мм.), удобной конструкции оголовья и малому весу (190 гр.). Два мощных динамика обеспечивают насыщенное звучание басов и всего спектра звуковых частот. Благодаря таким драйверам пользователи могут всецело насладиться и ощутить энергетику любой музыкальной композиции.


Теги товара: Без микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Audio-Technica ATH-M20X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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