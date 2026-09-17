Наушники Audio-Technica ATH-M20X
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%7 100 руб. 9 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150438
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
29х26х11
Вес, г.
800
Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-M20X
Audio-Technica ATH-M20x - это закрытые мониторные наушники. Наушники обеспечиваю комфорт при прослушивании музыки и аудио благодаря динамическим драйверам (40 мм.), удобной конструкции оголовья и малому весу (190 гр.). Два мощных динамика обеспечивают насыщенное звучание басов и всего спектра звуковых частот. Благодаря таким драйверам пользователи могут всецело насладиться и ощутить энергетику любой музыкальной композиции.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Audio-Technica ATH-M20x - это закрытые мониторные наушники. Наушники обеспечиваю комфорт при прослушивании музыки и аудио благодаря динамическим драйверам (40 мм.), удобной конструкции оголовья и малому весу (190 гр.). Два мощных динамика обеспечивают насыщенное звучание басов и всего спектра звуковых частот. Благодаря таким драйверам пользователи могут всецело насладиться и ощутить энергетику любой музыкальной композиции.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Наушники Audio-Technica ATH-M20X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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