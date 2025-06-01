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Наушники Marshall Major IV Brown купить с доставкой в Москве
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Наушники Marshall Major IV Brown

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Наушники Marshall Major IV Brown - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Marshall Major IV Brown - фото 1
  • Наушники Marshall Major IV Brown - фото 2
  • Наушники Marshall Major IV Brown - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
6 200 руб.  12 555 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 516796
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Marshall Major IV Brown
6 200 руб. -51%
12 555 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
500

Описание товара Наушники Marshall Major IV Brown

Описание товара Наушники Marshall Major IV Brown Major IV обеспечивает звук характерный для Marshall, которого вы и ожидали. В Major IV заложены более чем 55-летние знания о взрывном звуке. Специально настроенные динамические драйверы обеспечивают ревущие басы, плавные средние и блестящие высокие частоты для богатого, непревзойденного звука, который вы никогда не захотите отключать.

Отзывы о товаре Наушники Marshall Major IV Brown

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
великолепные наушники настолько, что гусеница пришла послушать Bearwolf
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Domenic Toretto

Достоинства:


Комментарий:
Покупались в подарок. Получатель остался доволен! Под металл самое то!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальные уши. Абсолютно новые, следов пользования не обнаружил. К приложению законектились сразу, номер совпадает. Только QR-код на чашке очень сложно считать, но это особенность производства - не наклейка, а выжигание на пластике. Обещанного звука я не услышал, просто хороший баланс, который можно подредактировать эквалайзером. Надеюсь, за такие деньги будут служить долго.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Змий Б.

Достоинства:


Комментарий:
качество звука огонь к приложению подключились.немного давят на уши амбюшуры но это может дело привычки
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
АНТОН К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники оригинал, прошли все проверки, с приложением коннектится, qr код соответствует s/n на коробке и в приложении, беспроводную зарядку поддерживают, кнопка M работает, джойстик золотистого цвета как и положено. звук бомба как и удобство в ношении.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Великолепно. Звучание + индивидуальные настройки- топ
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ангва

Достоинства:


Комментарий:
Сборка качественная, уши - ориги, с приложением коннектятся, номер совпадает, qr бьется, mac бьется, звук без сюрпризов. Мой плейлист в них звучит прекрасно. и для всех окружающих он тоже прекрасно в них звучит:)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Леонид Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень классные наушники, удобные стильные и очень классный звук. покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Восторг. Дочка довольна. Звук отличный. Дизайн и удобство использования на высоте. Цена более чем приятная
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
ilfeter

Достоинства:


Комментарий:
если не вдаваться в технические подробности и профессиональные нюансы, то для любителей наушники норм. для работы с ними устанавливается специальное приложение. наверное есть в этом определенное удобство.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники оригинальные, качество прекрасное. В наушниках установлена оригинальная плата и микропроцессор. Наушники подключаются к приложению.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Через честный знак не бьются, номер на коробке и в приложении совпадает, от без проводной зарядки заряжаются, визуально очень красивые и приятные в руках, на уши не давит, звук хороший, кнопка переключения классная ) вообще достаточно долго выбирала накладные наушники, эти смотрятся красиво и очень удобные
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Перед покупкой читал много отзывов. Большинство негативные. Из накладных владел до них наушниками Beats Mixr и считаю их по сей день эталоном звучания. Год назад приобретал Marshall Motif ANC. Конкретно эти наушники Marshall Major V: качество звучания - 8/10, высокие частоты: 9/10, средние частоты: 6/10, низкие частоты: 3/10. Наушники скорее высокочастотные, не щекочет барабанную перепонку басами, но при этом качество звукопередачи очень высокое. Много частот передают хорошо, слышно достаточно много звуков. Motif ANC при этом звучат все равно лучше, есть какой никакой бас. И чистота звучания остается такой же превосходной. Major V - имиджевые наушники. Чтобы ходить каждый день в красивых наушниках с более менее хорошем звучанием. Приобретал за 11400 и считаю, что своих денег они определенно стоят. Заслуживают право на существование и занимают определенную нишу на рынке. Не дотягивают до битсов, но и ценники на данный момент 11К против 27К. Цена качество.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Анатолий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные. 100% оригинал тщательно всё проверял и дотошно сравнивал. К приложению подключились сами. Зарядку держат хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Со второго раза приехали оригинальные. Все опознавательные знаки были на месте, сразу подключились к официальному приложению Marshall. Заряд держат заявленные 100 часов. Сижу в наушниках постоянно, заряжаю примерно раз в 1,5 недели, и заряжаются до 100% быстро, примерно за 2-3 часа. Звук отличный - лучшие беспроводные наушники, чтоб у меня были. Амбушюры мягкие, на уши не давят. Микрофон, ну пойдет, голос слышно и на том спасибо. Отдельный плюс, что можно использовать и как обычные проводные, в комплекте 3,5 кабель. Максимально доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли оригиналы, по качеству звука все супер. На улице не хватает громкости, поставил усилитель громкости добавил 10% и все супер, но это сугубо индивидуально.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок. Потом отпишу .
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Яна М.

Достоинства:


Комментарий:
Все на месте, зарядка заряжает, звук звучит, оригинал. Продавца смело рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники Marshall 5 — звучание на высоте! Особенно радует слушать рок — мощный, чистый звук, сочные гитарные риффы и глубокие басы передаются с потрясающей детализацией. Легендарное качество Marshall чувствуется в каждом аккорде. Удобная посадка, стильный фирменный дизайн с винтажными элементами, отличная шумоизоляция — идеальны как для дома, так и для улицы. Надежная сборка, долгий заряд и интуитивное управление делают их настоящим удовольствием для меломанов. Настоящий кайф для тех, кто ценит музыку!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие. Заряд держат. Ещё бы амбушуры можно было бы менять на большие
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Роберт

Достоинства:


Комментарий:
Страшно покупать, когда есть вероятность попасть на паль. Проверил при получении на оригинальность, сверил все коды, проверил функционал. Всё на высшем уровне. Единственный нюанс- коробку следует упаковать в дополнительную защиту. Слегка подбит край.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупались в подарок. Человек доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Ангелина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Как я поняла оригинал, все совпадает и очень быстро соеденились с приложением.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, звук чистый, но хотелось чуть погромче
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал. звук фирменный маршалловский.



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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Marshall Major IV Brown Major IV обеспечивает звук характерный для Marshall, которого вы и ожидали. В Major IV заложены более чем 55-летние знания о взрывном звуке. Специально настроенные динамические драйверы обеспечивают ревущие басы, плавные средние и блестящие высокие частоты для богатого, непревзойденного звука, который вы никогда не захотите отключать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
великолепные наушники настолько, что гусеница пришла послушать Bearwolf
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Domenic Toretto

Достоинства:


Комментарий:
Покупались в подарок. Получатель остался доволен! Под металл самое то!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальные уши. Абсолютно новые, следов пользования не обнаружил. К приложению законектились сразу, номер совпадает. Только QR-код на чашке очень сложно считать, но это особенность производства - не наклейка, а выжигание на пластике. Обещанного звука я не услышал, просто хороший баланс, который можно подредактировать эквалайзером. Надеюсь, за такие деньги будут служить долго.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Змий Б.

Достоинства:


Комментарий:
качество звука огонь к приложению подключились.немного давят на уши амбюшуры но это может дело привычки
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
АНТОН К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники оригинал, прошли все проверки, с приложением коннектится, qr код соответствует s/n на коробке и в приложении, беспроводную зарядку поддерживают, кнопка M работает, джойстик золотистого цвета как и положено. звук бомба как и удобство в ношении.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Великолепно. Звучание + индивидуальные настройки- топ
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ангва

Достоинства:


Комментарий:
Сборка качественная, уши - ориги, с приложением коннектятся, номер совпадает, qr бьется, mac бьется, звук без сюрпризов. Мой плейлист в них звучит прекрасно. и для всех окружающих он тоже прекрасно в них звучит:)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Леонид Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень классные наушники, удобные стильные и очень классный звук. покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Восторг. Дочка довольна. Звук отличный. Дизайн и удобство использования на высоте. Цена более чем приятная
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
ilfeter

Достоинства:


Комментарий:
если не вдаваться в технические подробности и профессиональные нюансы, то для любителей наушники норм. для работы с ними устанавливается специальное приложение. наверное есть в этом определенное удобство.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники оригинальные, качество прекрасное. В наушниках установлена оригинальная плата и микропроцессор. Наушники подключаются к приложению.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Через честный знак не бьются, номер на коробке и в приложении совпадает, от без проводной зарядки заряжаются, визуально очень красивые и приятные в руках, на уши не давит, звук хороший, кнопка переключения классная ) вообще достаточно долго выбирала накладные наушники, эти смотрятся красиво и очень удобные
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Перед покупкой читал много отзывов. Большинство негативные. Из накладных владел до них наушниками Beats Mixr и считаю их по сей день эталоном звучания. Год назад приобретал Marshall Motif ANC. Конкретно эти наушники Marshall Major V: качество звучания - 8/10, высокие частоты: 9/10, средние частоты: 6/10, низкие частоты: 3/10. Наушники скорее высокочастотные, не щекочет барабанную перепонку басами, но при этом качество звукопередачи очень высокое. Много частот передают хорошо, слышно достаточно много звуков. Motif ANC при этом звучат все равно лучше, есть какой никакой бас. И чистота звучания остается такой же превосходной. Major V - имиджевые наушники. Чтобы ходить каждый день в красивых наушниках с более менее хорошем звучанием. Приобретал за 11400 и считаю, что своих денег они определенно стоят. Заслуживают право на существование и занимают определенную нишу на рынке. Не дотягивают до битсов, но и ценники на данный момент 11К против 27К. Цена качество.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Анатолий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные. 100% оригинал тщательно всё проверял и дотошно сравнивал. К приложению подключились сами. Зарядку держат хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Со второго раза приехали оригинальные. Все опознавательные знаки были на месте, сразу подключились к официальному приложению Marshall. Заряд держат заявленные 100 часов. Сижу в наушниках постоянно, заряжаю примерно раз в 1,5 недели, и заряжаются до 100% быстро, примерно за 2-3 часа. Звук отличный - лучшие беспроводные наушники, чтоб у меня были. Амбушюры мягкие, на уши не давят. Микрофон, ну пойдет, голос слышно и на том спасибо. Отдельный плюс, что можно использовать и как обычные проводные, в комплекте 3,5 кабель. Максимально доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли оригиналы, по качеству звука все супер. На улице не хватает громкости, поставил усилитель громкости добавил 10% и все супер, но это сугубо индивидуально.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок. Потом отпишу .
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Яна М.

Достоинства:


Комментарий:
Все на месте, зарядка заряжает, звук звучит, оригинал. Продавца смело рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники Marshall 5 — звучание на высоте! Особенно радует слушать рок — мощный, чистый звук, сочные гитарные риффы и глубокие басы передаются с потрясающей детализацией. Легендарное качество Marshall чувствуется в каждом аккорде. Удобная посадка, стильный фирменный дизайн с винтажными элементами, отличная шумоизоляция — идеальны как для дома, так и для улицы. Надежная сборка, долгий заряд и интуитивное управление делают их настоящим удовольствием для меломанов. Настоящий кайф для тех, кто ценит музыку!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие. Заряд держат. Ещё бы амбушуры можно было бы менять на большие
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Роберт

Достоинства:


Комментарий:
Страшно покупать, когда есть вероятность попасть на паль. Проверил при получении на оригинальность, сверил все коды, проверил функционал. Всё на высшем уровне. Единственный нюанс- коробку следует упаковать в дополнительную защиту. Слегка подбит край.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупались в подарок. Человек доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Ангелина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Как я поняла оригинал, все совпадает и очень быстро соеденились с приложением.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, звук чистый, но хотелось чуть погромче
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал. звук фирменный маршалловский.


Наушники Marshall Major IV Brown - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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