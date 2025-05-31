Наушники Marshall Major IV Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Marshall Major IV Black
Описание товара Наушники Marshall Major IV Black Наушники Major IV — это фирменный звук Marshall, которого вы ждете. Major IV — это результат знаний, накопленных более чем за 55 лет работы, и взрывной звук. Динамики с индивидуальной настройкой — это, ровные средние и восхитительные низкие частоты, создающие насыщенный, бесподобный звук, который не захочется выключать. Наушники Major IV предлагают стабильное беспроводное воспроизведение в течение более 80 часов. Заряда хватит больше, чем на целых два дня — не надо больше беспокоиться о том, что наушники разрядятся в самый неподходящий момент. Эти наушники созданы для долгой работы. А если они все-таки разрядились, просто вставьте шнур 3,5 мм в устройство и слушайте музыку дальше. Наушники Major IV обладают функцией быстрой зарядки — всего 15 минут зарядки дают 15 часов воспроизведения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок дочери. Она очень довольна, звук отличный. Оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
ну что отличные наушники , с не привычки на второй день да все таки уши болят ( точнее одно правое), цена супер , оригинал доставили за два часа
Достоинства:
Комментарий:
Супер!) на подарок мужу))) он счастлив оригинал) были 2 поколения) ходил с ними почти 5 лет) вот решили обновить на ДР спасибо однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, звук-супер!!
Достоинства:
Комментарий:
Звук лучше чем у третьей модели, однако тише. Немного напрягает, что кнопки с другой стороны, но это не критично
Достоинства:
Комментарий:
Качественные наушники! Простота в обращении и простое в управлении приложение в телефоне! Качественный звук! Рекомендую! Звук еще зависит от самого музыкального произведения!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, качество - оригинал! спасибо продавцу за честность!
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, оригинал. К приложению Marshall Bluetooth присоединились сразу, серийный номер в приложении совпадает с сериником на коробке
Достоинства:
Комментарий:
Наушники удобные, долго держат зарядку, к приложению Marshall Bluetooth подключились, серийный номер в приложении совпадает с тем, что на коробке.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники стоят своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, моментально подключилась к приложению. Звук что надо . Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок сыну! Парень всем доволен, всё класс, обишуры мягкие, приложение распознаёт, шуподавления нет
Достоинства:
Комментарий:
Сын доволен, проверил, сказал-оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
наушники просто супер,оригинал,звук мощный,на голове смотрится аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Звук хороший, качество материалов достойное.
Достоинства:
Комментарий:
Все круто, работают великолепно
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, хороший звук, отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
сильной разницы не заметил между 4 и 5 поколением. Не в стиле, не в звуке, кроме возможности настройка в приложении.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, хороший звук, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество и звучание. Рекомендую продавца, так как товар оригинальный (проверено приложением от наушников)
Достоинства:
Комментарий:
Наушники оригинальные. Проверила по кодам от производителя. Звук шикарный, сравнила со своими такими же, но 4 поколения. Мягкие, легкие, удобные! Очень рекомендую) Зарядный провод короткий, type-c на type-c, тут могу посоветовать приобрести чуть длиннее провод.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники супер! пользуюсь почти пол года, заряжал за все время раза 2-3. Батарею держат хорошо. Оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
отличный наушники, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, девушке нравится
Достоинства:
Комментарий:
Наушники просто пушка Я боялась, что придут не оригинальные (заказывала не раз от разных поставщиком и была паль) Но очень рада они оказались оригинальными Звук просто пушка, басы играют то что надо Звук записи идеальный не думала что он на столько будет хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, пришли в срок, даже немного раньше, работали исправно, отлично звук, кожаные пивка наушниках, все придумано до мелочей, очень понравился товар. Цена хорошая !
Отзывы о товаре Наушники Marshall Major IV Black
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок дочери. Она очень довольна, звук отличный. Оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
ну что отличные наушники , с не привычки на второй день да все таки уши болят ( точнее одно правое), цена супер , оригинал доставили за два часа
Достоинства:
Комментарий:
Супер!) на подарок мужу))) он счастлив оригинал) были 2 поколения) ходил с ними почти 5 лет) вот решили обновить на ДР спасибо однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, звук-супер!!
Достоинства:
Комментарий:
Звук лучше чем у третьей модели, однако тише. Немного напрягает, что кнопки с другой стороны, но это не критично
Достоинства:
Комментарий:
Качественные наушники! Простота в обращении и простое в управлении приложение в телефоне! Качественный звук! Рекомендую! Звук еще зависит от самого музыкального произведения!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, качество - оригинал! спасибо продавцу за честность!
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, оригинал. К приложению Marshall Bluetooth присоединились сразу, серийный номер в приложении совпадает с сериником на коробке
Достоинства:
Комментарий:
Наушники удобные, долго держат зарядку, к приложению Marshall Bluetooth подключились, серийный номер в приложении совпадает с тем, что на коробке.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники стоят своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, моментально подключилась к приложению. Звук что надо . Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок сыну! Парень всем доволен, всё класс, обишуры мягкие, приложение распознаёт, шуподавления нет
Достоинства:
Комментарий:
Сын доволен, проверил, сказал-оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
наушники просто супер,оригинал,звук мощный,на голове смотрится аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Звук хороший, качество материалов достойное.
Достоинства:
Комментарий:
Все круто, работают великолепно
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, хороший звук, отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
сильной разницы не заметил между 4 и 5 поколением. Не в стиле, не в звуке, кроме возможности настройка в приложении.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, хороший звук, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество и звучание. Рекомендую продавца, так как товар оригинальный (проверено приложением от наушников)
Достоинства:
Комментарий:
Наушники оригинальные. Проверила по кодам от производителя. Звук шикарный, сравнила со своими такими же, но 4 поколения. Мягкие, легкие, удобные! Очень рекомендую) Зарядный провод короткий, type-c на type-c, тут могу посоветовать приобрести чуть длиннее провод.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники супер! пользуюсь почти пол года, заряжал за все время раза 2-3. Батарею держат хорошо. Оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
отличный наушники, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, девушке нравится
Достоинства:
Комментарий:
Наушники просто пушка Я боялась, что придут не оригинальные (заказывала не раз от разных поставщиком и была паль) Но очень рада они оказались оригинальными Звук просто пушка, басы играют то что надо Звук записи идеальный не думала что он на столько будет хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, пришли в срок, даже немного раньше, работали исправно, отлично звук, кожаные пивка наушниках, все придумано до мелочей, очень понравился товар. Цена хорошая !