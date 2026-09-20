Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
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Характеристики
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
Представляем вам наушники Huawei, которые сочетают в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном фиолетовом цвете и подключаются к вашим устройствам через Bluetooth, обеспечивая полную свободу движения без проводов. Благодаря активной системе шумоподавления, вы сможете насладиться чистым и насыщенным звуком, даже находясь в шумной обстановке. Кроме того, наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их для телефонных разговоров и видеозвонков с четким звуком. Время работы с зарядным кейсом составляет впечатляющие 24 часа, что позволяет использовать наушники на протяжении дня без необходимости регулярной подзарядки. Эти наушники — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Бренд Huawei продолжает оправдывать ожидания, предоставляя продукты, соответствующие высоким стандартам качества и производительности.
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