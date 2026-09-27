Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный
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Характеристики
Описание товара Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный
Беспроводные/проводные наушники MEG HEA400BL черного цвета закрытого типа получили динамики диаметром 40 мм и проигрывают громкий, чистый стереозвук. Активная система шумоподавления отсеивает внешние шумы, помогает сосредоточиться на фильме или игре. Прозрачный режим позволяет слышать происходящее вокруг без отключения музыки. Функция будет удобна на улице рядом с дорогой. 5 микрофонов улавливают все звуки вокруг, чтобы ваш собеседник не упустил ни одного слова в разговоре. Беспроводные/проводные наушники MEG HEA400BL подключаются к любым ПК, игровым консолям через Bluetooth или кабелю jack 3.5 мм. Модель может синхронизироваться одновременно с двумя устройствами. Поворотные чаши позволяет мониторить звуки вокруг. В развернутом виде они лежат плоско на ключицах, не упираются в подбородок и не мешают движениям головы. Управление плеером, громкостью и режимами осуществляется с помощью кнопок на корпусе. С аккумуляторами на 600 мАч наушники будут работать автономно до 75 часов. LED-индикатор уведомляет о низком уровне заряда.
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