Top.Mail.Ru
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 1
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 2
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 3
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 4
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 5
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 6
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 7
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 8
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 9
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 10
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 11
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 12
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 1
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 2
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 3
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 4
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 5
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 6
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 7
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 8
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 9
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 10
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 11
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 12
  • Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 699 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750352
-569 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный
5 699 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
75
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х6
Вес, г.
695

Описание товара Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный

Беспроводные/проводные наушники MEG HEA400BL черного цвета закрытого типа получили динамики диаметром 40 мм и проигрывают громкий, чистый стереозвук. Активная система шумоподавления отсеивает внешние шумы, помогает сосредоточиться на фильме или игре. Прозрачный режим позволяет слышать происходящее вокруг без отключения музыки. Функция будет удобна на улице рядом с дорогой. 5 микрофонов улавливают все звуки вокруг, чтобы ваш собеседник не упустил ни одного слова в разговоре. Беспроводные/проводные наушники MEG HEA400BL подключаются к любым ПК, игровым консолям через Bluetooth или кабелю jack 3.5 мм. Модель может синхронизироваться одновременно с двумя устройствами. Поворотные чаши позволяет мониторить звуки вокруг. В развернутом виде они лежат плоско на ключицах, не упираются в подбородок и не мешают движениям головы. Управление плеером, громкостью и режимами осуществляется с помощью кнопок на корпусе. С аккумуляторами на 600 мАч наушники будут работать автономно до 75 часов. LED-индикатор уведомляет о низком уровне заряда.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MEG
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
75
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные/проводные наушники MEG HEA400BL черного цвета закрытого типа получили динамики диаметром 40 мм и проигрывают громкий, чистый стереозвук. Активная система шумоподавления отсеивает внешние шумы, помогает сосредоточиться на фильме или игре. Прозрачный режим позволяет слышать происходящее вокруг без отключения музыки. Функция будет удобна на улице рядом с дорогой. 5 микрофонов улавливают все звуки вокруг, чтобы ваш собеседник не упустил ни одного слова в разговоре. Беспроводные/проводные наушники MEG HEA400BL подключаются к любым ПК, игровым консолям через Bluetooth или кабелю jack 3.5 мм. Модель может синхронизироваться одновременно с двумя устройствами. Поворотные чаши позволяет мониторить звуки вокруг. В развернутом виде они лежат плоско на ключицах, не упираются в подбородок и не мешают движениям головы. Управление плеером, громкостью и режимами осуществляется с помощью кнопок на корпусе. С аккумуляторами на 600 мАч наушники будут работать автономно до 75 часов. LED-индикатор уведомляет о низком уровне заряда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Беспроводные наушники MEG HEA400BL черный - стоимость товара 5699 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...