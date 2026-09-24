Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black
Наушники TWS JBL TUNE FLEX ghost защищены по стандарту IPX4, который уберегает от воздействия прямых брызг. Чувствительность 110 дБ указывает на громкость, которую развивает аксессуар. Конфигурацией предусмотрено 4 цифровых микрофона, которые служат для активации голосовых помощников, подавления шумов, общения. Амбушюры из пластика и силикона плотно прилегают к ушной раковине. Время автономной работы наушников TWS JBL TUNE FLEX ghost от одного заряда достигает 8 ч. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм, что позволяет модели воспроизводить высокие и средние частоты. Открытое акустическое исполнение гарантирует чистое звучание. Клавиши обеспечивают управление треками и звонками, а также доступ к функционалу.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
-
В наличииЦена 5 810 руб. 8 690 руб.1453 руб. в СплитНаушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 6 120 руб.1530 руб. в СплитНаушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)
-
В наличииЦена 6 200 руб. 12 555 руб.1550 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Brown
-
В наличииЦена 6 500 руб. 16 376 руб.1625 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Black
-
В наличииЦена 6 550 руб. 9 790 руб.1638 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитНаушники Marshall Major V Black
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black