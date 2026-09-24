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Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 купить с доставкой в Москве
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Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000

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Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 1
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 2
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 3
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 4
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 5
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 6
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 7
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 8
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 9
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 10
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 11
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 1
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 2
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 3
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 4
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 5
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 6
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 7
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 8
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 9
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 10
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 11
  • Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
5 810 руб.  8 690 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651398
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
5 810 руб. -33%
8 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
33
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х4
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000

Представляем внутриканальные беспроводные наушники Creative, сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти наушники белого цвета станут вашим идеальным спутником в повседневной жизни. Они оснащены микрофоном и системой активного шумоподавления, что обеспечивает кристально чистое звучание и комфортное общение даже в шумной обстановке. Наушники поддерживают Bluetooth-соединение, что позволяет вам наслаждаться свободой движения без проводов. Эргономичная конструкция гарантирует комфортное ношение на протяжении всего дня. С этими наушниками вы сможете погрузиться в мир музыки без лишних преград. Одного заряда аккумулятора достаточно для 9 часов беспрерывной работы, а с зарядным кейсом общее время работы увеличивается до впечатляющих 33 часов. Creative продолжает оправдывать свое имя, предлагая пользователям качественное и удобное аудиоуровение.

Отзывы о товаре Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
33
Развернуть
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем внутриканальные беспроводные наушники Creative, сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти наушники белого цвета станут вашим идеальным спутником в повседневной жизни. Они оснащены микрофоном и системой активного шумоподавления, что обеспечивает кристально чистое звучание и комфортное общение даже в шумной обстановке. Наушники поддерживают Bluetooth-соединение, что позволяет вам наслаждаться свободой движения без проводов. Эргономичная конструкция гарантирует комфортное ношение на протяжении всего дня. С этими наушниками вы сможете погрузиться в мир музыки без лишних преград. Одного заряда аккумулятора достаточно для 9 часов беспрерывной работы, а с зарядным кейсом общее время работы увеличивается до впечатляющих 33 часов. Creative продолжает оправдывать свое имя, предлагая пользователям качественное и удобное аудиоуровение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000 - по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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