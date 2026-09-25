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Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black

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Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black - фото 1
Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black - фото 1
  • Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740902
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
900

Описание товара Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black

Беспроводные наушники JBL Tune 730BT: мощь звука и свобода движения Откройте для себя новый уровень аудиоопыта с беспроводными наушниками JBL Tune 730BT. Это сочетание фирменного звучания JBL, продуманного комфорта и впечатляющей автономности — для тех, кто не готов расставаться с любимой музыкой ни на минуту. Мощный звук с технологией JBL Pure Bass. 40?мм динамики воспроизводят насыщенные басы и детализированное звучание во всём частотном диапазоне — от глубоких низких до кристально чистых высоких нот.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники JBL Tune 730BT: мощь звука и свобода движения Откройте для себя новый уровень аудиоопыта с беспроводными наушниками JBL Tune 730BT. Это сочетание фирменного звучания JBL, продуманного комфорта и впечатляющей автономности — для тех, кто не готов расставаться с любимой музыкой ни на минуту. Мощный звук с технологией JBL Pure Bass. 40?мм динамики воспроизводят насыщенные басы и детализированное звучание во всём частотном диапазоне — от глубоких низких до кристально чистых высоких нот.


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