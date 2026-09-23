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Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) купить с доставкой в Москве
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Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)

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Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 1
Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 2
Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 3
Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 4
Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 1
  • Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 2
  • Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 3
  • Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 4
  • Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486081
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)
6 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.15
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
500

Описание товара Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)

Наушники Jabra — это сочетание стильного дизайна и высококачественного звука, обеспечивающее комфортное использование в любых условиях. Эти накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете, что делает их идеальным аксессуаром для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.15
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Jabra — это сочетание стильного дизайна и высококачественного звука, обеспечивающее комфортное использование в любых условиях. Эти накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете, что делает их идеальным аксессуаром для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309) - по цене 6120 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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