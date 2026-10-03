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Наушники Havit E303P Pink купить с доставкой в Москве
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Наушники Havit E303P Pink

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Наушники Havit E303P Pink - фото 1
Наушники Havit E303P Pink - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Havit E303P Pink - фото 1
  • Наушники Havit E303P Pink - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622235
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Характеристики

Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х2
Вес, кг.
4.3

Описание товара Наушники Havit E303P Pink

Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и стиль. Они станут вашим надёжным спутником в повседневной жизни и подарят вам незабываемые моменты наслаждения музыкой.

Отзывы о товаре Наушники Havit E303P Pink




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Характеристики
Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P — это отличный выбор для тех, кто ценит качество и стиль. Они станут вашим надёжным спутником в повседневной жизни и подарят вам незабываемые моменты наслаждения музыкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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