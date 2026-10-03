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Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White купить с доставкой в Москве
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Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White

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Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White - фото 1
Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White - фото 1
  • Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622233
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Характеристики

Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Наушники, инструкция
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
53

Описание товара Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White

Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White: комфорт и качество звука Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P — это стильный и практичный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Благодаря своему дизайну и качественным материалам, они станут отличным дополнением к вашему смартфону или другому устройству.

Отзывы о товаре Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White




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Характеристики
Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Наушники, инструкция
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White: комфорт и качество звука Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P — это стильный и практичный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Благодаря своему дизайну и качественным материалам, они станут отличным дополнением к вашему смартфону или другому устройству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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