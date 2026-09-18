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Наушники Defender FreeMotion B550 черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Defender FreeMotion B550 черный

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Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 2
Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 3
Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 4
Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 5
Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 6
Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 1
  • Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 2
  • Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 3
  • Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 4
  • Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 5
  • Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 6
  • Наушники Defender FreeMotion B550 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250387
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кабель для проводного подключения, кабель для зарядки Micro-USB, инструкция
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, г.
370

Описание товара Наушники Defender FreeMotion B550 черный

Недорогая стильная Bluetooth-гарнитура с приличным звучанием и мощными басами. Возможность проводного подключения.

Отзывы о товаре Наушники Defender FreeMotion B550 черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кабель для проводного подключения, кабель для зарядки Micro-USB, инструкция
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
10
Страна производитель
Китай
Описание
Недорогая стильная Bluetooth-гарнитура с приличным звучанием и мощными басами. Возможность проводного подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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