Top.Mail.Ru
Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374) - фото 1
Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374) - фото 2
Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374) - фото 1
  • Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374) - фото 2
  • Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250359
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
18х15х7
Вес, г.
240

Описание товара Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374)

Наушники Sven AP-320M помогут прослушивать любимую музыку и наслаждаться треками. При изготовлении использовались надежные материалы. Излучателей в конструкции два, они динамического типа, диаметр мембран – 40 мм. Чувствительность: 103 дБ. Сопротивление 32 Ом.

Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наушники Sven AP-320M помогут прослушивать любимую музыку и наслаждаться треками. При изготовлении использовались надежные материалы. Излучателей в конструкции два, они динамического типа, диаметр мембран – 40 мм. Чувствительность: 103 дБ. Сопротивление 32 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники SVEN AP-320M черный (SV-015374) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...