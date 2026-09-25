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Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue

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Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue - фото 1
Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue - фото 2
Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue - фото 2
  • Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740906
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х6
Вес, г.
440

Описание товара Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue

Наушники JBL JBLT780NCBLU — беспроводная модель закрытого типа с активным шумоподавлением.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники JBL JBLT780NCBLU — беспроводная модель закрытого типа с активным шумоподавлением.


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